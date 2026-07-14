El magistrado Manuel Ruiz de Lara defiende que la nueva petición del juez Peinado es una actuación "habitual, procesalmente correcta"

Durante su intervención en Espejo Público, el magistrado Manuel Ruiz de Lara ha rechazado que la última decisión del juez Peinado pueda calificarse de “extravagante”. A su juicio, cuando existe una medida cautelar y se concede una autorización excepcional para retirar el pasaporte, resulta “totalmente lógico” exigir una justificación documental de que ese permiso se ha utilizado para el fin solicitado.

Ruiz de Lara explica que bastaría con aportar documentos como los billetes de avión para acreditar que el desplazamiento se realizó conforme a lo autorizado. Este tipo de controles evitan que puedan burlarse las medidas cautelares impuestas por un juez y, además, benefician a la propia investigada de cara a futuras solicitudes o recursos al demostrar que ha cumplido con las condiciones fijadas judicialmente.

El magistrado también ha respondido a las críticas lanzadas desde el Gobierno contra el instructor del caso. Considera que no corresponde al Ejecutivo desacreditar las decisiones adoptadas por un juez en el marco de un procedimiento penal y recuerda que, si alguna de las partes entiende que existe prevaricación, dispone de los cauces judiciales para denunciarlo. En este sentido, censura que se hable de una supuesta persecución judicial contra Begoña Gómez, una tesis que, en su opinión, no resulta compatible con el funcionamiento de un Estado de derecho.

A Susana Díaz la instrución del juez Peinado le parece disparatada

Frente a esa interpretación, Susana Díaz asegura que, pese a su respeto por la Justicia, la instrucción de Juan Carlos Peinado le parece “disparatada” en algunos momentos. La expresidenta de la Junta de Andalucía no considera habitual que la Audiencia Provincial de Madrid tenga que corregir, limitar o modificar de forma reiterada las actuaciones de un juez instructor y defiende que la aplicación del sentido común también debe formar parte de las resoluciones judiciales para reforzar la confianza de los ciudadanos.

Por su parte, Jaime De los Santos respalda las explicaciones de Ruiz de Lara. El dirigente popular sostiene que las resoluciones de la Audiencia Provincial que han corregido algunas decisiones de Peinado responden, en la mayoría de los casos, a cuestiones de competencia y no a defectos de fondo en la investigación. Además, recuerda que el caso llegó al juez por reparto y rechaza que exista una persecución contra Begoña Gómez, insistiendo en que el sistema judicial español ofrece todas las garantías para quienes están siendo investigados.

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