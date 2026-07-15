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'Caso David Sánchez'

El juez Fernando Portillo, sobre la condena al hermano de Pedro Sánchez: "Está muy alejada del 'lawfare'"

Fernando Portillo, miembro del Foro Judicial Independiente, cree que la sentencia está "excesivamente motivada" por ser un caso mediático.

El magistrado Fernando Portillo, sobre la condena a David Sánchez.

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Laura Simón
Laura Simón
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El miembro del Foro Judicial Independiente Fernando Portillo ha analizado las 380 páginas de la sentencia dedicadas a justificar que hubo un caso de 'nepotismo' en el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, condenado a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Califica esta sentencia como algo "muy profesional". "Tal vez excesivamente motivada, como ocurre con los casos donde hay un gran interés mediático".

Cree que la sentencia está muy alejada del denominado 'lawfare' ya que, de todos los los delitos al final solo se le condena por uno. El abogado habla de que es casi una victoria. "El rango legal de la inhabilitación va desde los 9 hasta los 15 años y le han puesto 9, el mínimo".

"Estamos ante algo más que una irregularidad administrativa"

Fernando Portillo es juez de lo contencioso administrativo y habitualmente ve sobre mesa contrataciones irregulares donde no se ha respectado la ley. "El Tribunal dice que estamos ante algo más que una irregularidad administrativa. En este caso se puede argumentar que no existen indicios suficientes para entender que es ser cooperador necesario de ese delito de prevaricación". Añade demás que ese delito puede estar en el propio código penal.

Sostiene el abogado que el propio Tribunal va mucho más allá al decir que estamos ante una mera contratación irregular, "lo que dice es que ha habido 3 delitos de prevaricación pero solo le imputa uno de ellos".

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