OPINIÓN
Tenso debate por la polémica originada por Mariano Rajoy sobre el España- Francia: "¡Cómo no va a ser eso racista!"
El expresidente del Gobierno ha despertado una gran controversia por una columna deportiva en la que ensalza el desempeño de la Selección Francesa de Fútbol, rival de España en las semifinales del Mundial. Rajoy no duda de la calidad de un equipo que consideraba "sin franceses". El Gobierno galo ha reaccionado con contundencia.
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Es el segundo episodio en poco más de una semana en que las palabras escritas por Mariano Rajoy suscitan rechazo, al menos en parte de la opinión pública. La semana anterior el expresidente incluía valoraciones políticas en su columna, habitual y exclusivamente deportiva. No gustó a parte de sus lectores, con diversas sensibilidades ideológicas.
En esta ocasión el expolítico ha provocado incluso la reacción del Gobierno de Francia. El ministro del Interior del país vecino tachaba de racista su apreciación, que considera "totalmente inaceptable". Recuerda además Laurent Núñez que 23 de los 26 futbolistas seleccionados por Francia han nacido dentro de sus fronteras.
La misma línea dura de frontal rechazo ha tomado Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. El presidente del Gobierno se ha pronunciado a través de las redes sociales, tachando de xenófobas las valoraciones de Rajoy:
"No rectifica"
Joaquín Manso, director del periódico El Mundo, adelantaba que Mariano Rajoy ha decidido no dar mayores explicaciones o realizar nuevas manifestaciones sobre este episodio. Tampoco dar marcha atrás: "No deja de ser una manera de responder (…) Significa que no rectifica".
Al mismo tiempo el periodista cree que es exagerado tachar al expresidente de racista o xenófobo. En su opinión ve cuanto menos "inoportuno", lo expresado por Rajoy.
"A mi sí me parece racista", discrepaba la periodista Carmen Morodo que atribuía al elocuente expresidente "un prejuicio racial brutal". Morodo subrayaba lo insólito de que esta opinión la emita alguien "tan preparado, tan formado", con el agravante que además supondría hacer estas manifestaciones por escrito.
Un 'error'... ¿Premeditado?
El experto en incendios y socialista Paco Castañares no apagaba este fuego. Cree que la equivocación de Mariano Rajoy no tendría nada de inocente: "Rajoy no es tonto (…) Yo creo que era consciente de que iba a pasar eso".
Morodo y Pilar Velasco coincidían en apreciar que la idea está tan anidada en el expresidente que por eso lo firma sin rubor de su puño y letra: "Lo que le pasa es eso. Ve jugadores negros y no ve jugadores franceses. ¡Cómo no va a ser eso racista!".
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