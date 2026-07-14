Marc Márquez recuerda el Mundial que cambió su carrera: "Necesitaba ganar para dejar atrás la lesión"

Durante la entrevista, Marc Márquez ha confesado que su último Mundial de MotoGP fue el más especial de todos los que ha conquistado por todo lo que había vivido antes de volver a proclamarse campeón.

El piloto ha explicado que necesitaba ganar para que la lesión quedara como un recuerdo dentro de su trayectoria deportiva y no definiera su carrera, asegurando que vivió una explosión de emociones que nunca antes había sentido.

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