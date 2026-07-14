VÍDEO: Florece una flor cadáver, un fenómeno que solo ocurre cada diez años

Uno de los dos ejemplares de flor cadáver (Amorphophallus titanum) que se encuentra en una biblioteca del sur de California ha florecido, un fenómeno excepcional que solo ocurre cada 7 o 10 años y que apenas dura unos tres días.

La planta, considerada una de las más singulares del mundo, debe su nombre al intenso olor que desprende durante la floración, similar al de la carne en descomposición. Quienes se han acercado a verla aseguran que el aroma recuerda al de un filete podrido, una estrategia natural para atraer a los insectos que la polinizan.

La inusual floración ha despertado un gran interés y ha llevado a numerosos curiosos hasta la biblioteca para contemplar este efímero espectáculo antes de que la flor comience a marchitarse y se cierre de nuevo, un proceso que se completa en apenas unos días.

La flor cadáver es, además, una especie catalogada en peligro de extinción, lo que hace que cada floración sea un acontecimiento de especial relevancia.

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