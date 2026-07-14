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Pitingo entra en directo molesto tras la polémica con su exnovia Laura Escuredo: "Yo tampoco quiero volver con Laura"

Laura Escuredo tiene muy claro que su relación con Pitingo está más que terminada. No aguantará más y reconoce que es lo mejor que le ha podido pasar. Además tiene ganas de volver a enamorarse.

Pitingo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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El cantante Pitingo y su exnovia Laura Escuredo rompen su relación después de comprometerse con mucha ilusión y sin siquiera haber pasado por el altar para darse el famoso: "Sí quiero". Han sido meses muy duros para la que un día fue pareja por no llegar a conectar en valores y principios.

El artista decidió irse a su ático junto a su hijo como recalcó la colaboradora Pilar Vidal en anteriores programas, "Y yo decidí no volver a contactar" asegura Laura recientemente ante los micros. Algo que le dio una profunda paz y tranquilidad después de pasar "momentos duros". La empresaria cree que si alguien tiene que dar explicaciones sobre el tema es él.

"Hay algo que lleva pasando tiempo" afirma Escuredo, y por ello: "No tengo ninguna relación, ni creo que la tenga" vuelve a recalcar con actitud firme. También ha dejado claro que "Es lo mejor que ha podido pasar" para ella y para su hijo y en cuanto a si ha aguantado mucho o no, prefiere ser cuidadosa: "En algún momento todos hemos aguantado de todo".

Laura reconoce que "No hay marcha atrás bajo ningún concepto". Es oficial, no habrá regreso con el que un día fue su primer amor, sin embargo, los motivos se desconocen. Parece decepcionada con su ¿Quién es Pitingo? cuando le preguntan sobre si le considera una persona madura. Admite que busca una relación sana y que tiene ganas de enamorarse de nuevo.

La ex del artista confirma que no ha habido infidelidades sino que más bien ha sido un problema de convivencia. Además, ha querido aclarar sus anteriores declaraciones cuando utilizó la palabra "seguridad". Busca paz y tranquilidad para ella y su hijo, no ha ocurrido nada raro con Pitingo, no quiere dar lugar a "malas interpretaciones" según la colaboradora Isabel Rábago.

El artista entra en directo para dejar claro que "No hay que darle más vueltas" al asunto, pero, que tampoco hay que dar a entender "cosas serias que no son". También confiesa que le molesta que la gente saque conclusiones, simplemente no han estado bien durante meses y se ha terminado el amor: "Yo tampoco quiero volver con Laura" zanja el intérprete.

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