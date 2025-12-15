Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso SEPI

Manuel Marín duda que María Jesús Montero sea la candidata del PSOE en Andalucía por sus lazos con Leire Díez: "Cabe la posibilidad de que no llegue"

El periodista y director de 'VozPópuli', Manuel Marín, ha abordado los últimos escándalos que implican al PSOE y al Gobierno y ha analizado sus implicaciones y posibles repercusiones.

Manuel Marín

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Uno de los últimos escándalos que han estallado en el seno del Gobierno y del Partido Socialista afecta directamente a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según

Leire Díez, popularmente conocida como 'La Fontanera del PSOE' ejerció como representante de la SEPI en la comisión del Gobierno encargado de dar luz verde a los contratos de urgencia suscritos durante la pandemia de Covid-19.

"¿Qué hace Leire Díez en una comisión técnica?"

"No es esa grupi, esa outsider, esa friki", ha dicho Manuel Marín, periodista y director de 'VozPópuli', sobre Leire Díez, quien habría sido elegida para esa tarea por María Jesús Montero. Ahora se investiga una presunta red de corrupción en la adjudicación de contratos, gestión de rescates, y ayudas públicas, cuyo centro sería la SEPI. En el contexto de esta investigación, agentes de la UCO de la Guardia Civil ya ha realizado varios registros y detenciones, como la del expresidente de este holding estatal, Vicente Fernández, o la del empresario amigo de Santos Cerdán, Antxón Alonso. Las fuertes implicaciones políticas son evidentes.

"Sorprendentemente con carácter técnico aparece Leire Díez", expresaba el periodista al mismo tiempo que se preguntaba el motivo que llevaba a 'La Fontanera de Ferraz' a desempeñar una labor para la que, según él, no tenía la cualificación necesaria ni suficiente, "junto a un interventor del Estado, o la abogacía del Estado (…) Es muy extraño".

"Es grave porque la SEPI somos todos"

Manuel Marín situaba a Leire Díez "en el núcleo del Ministerio de Hacienda", hecho que estaría relacionado directamente con la voluntad de la titular de dicha cartera, María Jesús Montero. Subrayaba la gravedad de esta presunta red de corrupción y al mismo tiempo hacía un análisis de los posibles siguientes acontecimientos en la cúpula del Partido Socialista.

Aunque ahora reniega del expresidente de la SEPI, Montero sería quien favoreció su llegada a esta sociedad pública y su continuidad en el Gobierno es puesta en entredicho.

"Tiene muchas manos quemadas", expresaba el también periodista Graciano Palomo sobre la ministra, mientras que el director de 'VozPópuli' consideraba que su permanencia en el Ejecutivo está garantizada, aunque dejaba una declaración que sorprendía en la mesa: "Está en cuestión por todos estos asuntos de machismo y de acosos sexual (…) Cabe la posibilidad de que no llegue a ser candidata a la Junta de Andalucía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Urdangarín, entrevista y libro

Pilar Vidal, sobre la primera entrevista de Iñaki Urdangarin: "No va a contar toda la verdad"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Manuel Marín

Manuel Marín duda que María Jesús Montero sea la candidata del PSOE en Andalucía por sus lazos con Leire Díez: "Cabe la posibilidad de que no llegue"

Malú en El Hormiguero

Esta noche, Malú inaugurará la última semana del año en El Hormiguero

Mika

Las dos integrantes de la familia más importantes para Mika: “Escribí mi última canción para ella”

Gripe
Lo vemos

La gripe se dispara en nuestro país: los consejos de los expertos para no contagiarnos estas Navidades

Tamara Falcó
En la tertulia

Tamara Falcó reconoce que hubiese seguido viviendo con Isabel Preysler tras casarse con Íñigo Onieva: “Es que te tengo a diez minutos”

Sebastián Yatra y Eva González
Mejores momentos | Última semifinal

El mensaje de Sebastián Yatra a los niños que estudian en el colegio de su infancia: “Si se lo imaginan, háganlo realidad”

La Voz ha sorprendido al coach colombiano con un vídeo muy emotivo de su colegio en Miami, y Yatra ha aprovechado para animar a los jóvenes que estudian allí.

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

“Muchas felicidades”: 37.650 eurazos de premio final para esta concursante

Un programa de claroscuros, con grandes premios para los concursantes.

Malú

Las lágrimas de Malú al ver a su tía en la semifinal de La Voz: “Ha sido una madre toda la vida”

Fedra Lorente y Miguel Morales

Las claves de la ruina de Fedra Lorente: todas las estafas que terminaron con el patrimonio de Miguel Morales

Juan del Val

El detalle que tuvo Isabel Preysler con todo el público de El Hormiguero... ¡con mofa a Juan del Val!: “Hacen quedar a uno mal”

Publicidad