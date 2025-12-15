Manuel Marín duda que María Jesús Montero sea la candidata del PSOE en Andalucía por sus lazos con Leire Díez: "Cabe la posibilidad de que no llegue"

Uno de los últimos escándalos que han estallado en el seno del Gobierno y del Partido Socialista afecta directamente a María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según

Leire Díez, popularmente conocida como 'La Fontanera del PSOE' ejerció como representante de la SEPI en la comisión del Gobierno encargado de dar luz verde a los contratos de urgencia suscritos durante la pandemia de Covid-19.

"¿Qué hace Leire Díez en una comisión técnica?"

"No es esa grupi, esa outsider, esa friki", ha dicho Manuel Marín, periodista y director de 'VozPópuli', sobre Leire Díez, quien habría sido elegida para esa tarea por María Jesús Montero. Ahora se investiga una presunta red de corrupción en la adjudicación de contratos, gestión de rescates, y ayudas públicas, cuyo centro sería la SEPI. En el contexto de esta investigación, agentes de la UCO de la Guardia Civil ya ha realizado varios registros y detenciones, como la del expresidente de este holding estatal, Vicente Fernández, o la del empresario amigo de Santos Cerdán, Antxón Alonso. Las fuertes implicaciones políticas son evidentes.

"Sorprendentemente con carácter técnico aparece Leire Díez", expresaba el periodista al mismo tiempo que se preguntaba el motivo que llevaba a 'La Fontanera de Ferraz' a desempeñar una labor para la que, según él, no tenía la cualificación necesaria ni suficiente, "junto a un interventor del Estado, o la abogacía del Estado (…) Es muy extraño".

"Es grave porque la SEPI somos todos"

Manuel Marín situaba a Leire Díez "en el núcleo del Ministerio de Hacienda", hecho que estaría relacionado directamente con la voluntad de la titular de dicha cartera, María Jesús Montero. Subrayaba la gravedad de esta presunta red de corrupción y al mismo tiempo hacía un análisis de los posibles siguientes acontecimientos en la cúpula del Partido Socialista.

Aunque ahora reniega del expresidente de la SEPI, Montero sería quien favoreció su llegada a esta sociedad pública y su continuidad en el Gobierno es puesta en entredicho.

"Tiene muchas manos quemadas", expresaba el también periodista Graciano Palomo sobre la ministra, mientras que el director de 'VozPópuli' consideraba que su permanencia en el Ejecutivo está garantizada, aunque dejaba una declaración que sorprendía en la mesa: "Está en cuestión por todos estos asuntos de machismo y de acosos sexual (…) Cabe la posibilidad de que no llegue a ser candidata a la Junta de Andalucía".

