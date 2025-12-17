Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Óscar Casas, el actor que nació para triunfar

El apellido Casas es sinónimo de cine, talento y desparpajo. Tras el éxito de Mario Casas en la industria del cine español, no podía esperarse menos de su hermano Óscar, el cuarto de los cinco hermanos.

Con tan solo cinco años apareció por sorpresa en uno de los castings de su hermano Mario y conquistó a todos con su inocencia y simpatía. Desde entonces, siguiendo los pasos de su hermano, comenzó a ganar popularidad en el cine, llegando a protagonizar su primer película con apenas 12 años.

A día de hoy, Óscar Casas e uno de los rostros más conocidos de nuestras pantallas, que triunfa en lo profesional y, sobre todo, en lo personal. ¿Cómo está el corazón de Óscar Casas? ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!