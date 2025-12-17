Las prisas traicionan a Marq en el ‘Exprés’ de La ruleta de la suerte

Marq, concursante del atril rojo, se enfrentaba a este panel: “En mi casa cantamos villancicos… como si estuviéramos en la final de ‘la voz’”. Tras caer en el gajo ‘Exprés’, desde el primer momento parecía tener clara la respuesta.

Sin embargo, las ganas de resolver le han jugado a Marc una mala pasada. El concursante quería decir la solución sin haber dicho todavía todas las consonantes, sin pensar en el tiempo que aún le quedaba.

Si es que los nervios juegan malas pasadas. ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!