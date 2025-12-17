MEJORES MOMENTOS | 17 DE DICIEMBRE
Las prisas traicionan a Marq en el ‘Exprés’ de La ruleta de la suerte
El concursante se ha dejado llevar por los nervios y quería resolver el panel sin darse cuenta del tiempo que aún tenía.
Marq, concursante del atril rojo, se enfrentaba a este panel: “En mi casa cantamos villancicos… como si estuviéramos en la final de ‘la voz’”. Tras caer en el gajo ‘Exprés’, desde el primer momento parecía tener clara la respuesta.
Sin embargo, las ganas de resolver le han jugado a Marc una mala pasada. El concursante quería decir la solución sin haber dicho todavía todas las consonantes, sin pensar en el tiempo que aún le quedaba.
Si es que los nervios juegan malas pasadas. ¡No te pierdas este momento en el vídeo de arriba!
