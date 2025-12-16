Fuentes cercanas a Zapatero desmienten gestiones con el entorno de Plus Ultra y relaciones con Ábalos y Koldo

El expresidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, no se ha pronunciado ante la publicación de imágenes e informaciones tras la detención del directivo de Plus Ultra, Julio Martínez. Tres días antes, el socialista y Martínez se reunieron en un descampado sin cobertura. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "es necesario conocer" si "daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas".

El mismo Zapatero no ha hablado, pero fuentes del entorno socialista aseguran a Antena 3 que el expresidente no hizo ninguna gestión con nadie del entorno socialista. Además, normalizan el encuentro en el camino de acceso restringido porque Martínez es su amigo personas, así como que en ese enclave de 'El Pardo' suele correr con otros amigos.

No obstante, ante las informaciones sobre Koldo y Ábalos, este último manifestó en una entrevista a 'OkDiario' que se hizo millonario con Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA), trasladan que está sorprendido por las lecturas y no comprende como se puede hablar de una reunión sorpresa si estaban presentes sus escoltas.

El hijo del exministro José Luís Ábalos, también señaló al expresidente, en el medio 'Vozpópuli', de presionar a su padre para llevar a cabo el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Las fuentes de Zapatero aseguran que no tuvo ninguna relación con Ábalos y Koldo García.

Sobre la detención de su amigo, según las fuentes, y directivo de Plus Ultra, expresan que está sorprendido, además de extrañeza ante el seguimiento y la filtración de las fotografías en el medio 'El Debate'. Por lo demás explican, dentro de la incomodidad, está tranquilo.

¿Qué se ha dicho?

'El Confidencial' publicó que Julio Martínez, "el hombre de confianza de Zapatero", habría eliminado datos de su teléfono móvil así como correos electrónicos antes de ser detenido. Al parecer este acto se habría producido tras el encuentro con el expresidente y por el que Feijóo lo acusa de haber dado un "chivatazo".

Otra de las informaciones llega por parte de Ábalos. Afirmó que "Zapatero" lo "presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra", según 'OkDiario'. Con el objetivo de convencerlo para que accediera al rescate de la aerolínea en 2021, confiese haber sido "presionado".

Además, Koldo García, en una entrevista para el mismo medio, reveló que Zapatero tenía negocios en Venezuela y relación con Nicolás Maduro. "Según me dijeron, sí", manifestó al preguntarle si el socialista ha tenido negocio con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), con la que "con petróleos y con recursos naturales" se había hecho millonario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.