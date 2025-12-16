Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'Al Otro Lado'

Carlos Alsina, sobre Pedro Sánchez, tras su balance de 2025: "Ha dejado de pisar tierra y está en un mundo que no existe"

El periodista Carlos Alsina ha compartido su impresión sobre el discurso del presidente del Gobierno en su balance del año. También ha así como el encuentro entre el expresidente Zapatero con el CEO y dueño de 'Plus Ultra', tres días antes de su detención por el rescate a la aerolínea.

Carlos Alsina

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La actualidad política no afloja en las vísperas de las fiestas navideñas, todo lo contrario, en los últimos días los discursos de unos y otros ha experimentado un intenso arreón.

El presentador y director del programa 'Más de Uno' de Onda Cero abordaba el discurso de Pedro Sánchez en el balance del Gobierno en 2025, y comenzaba con tono irónico cuando bromeaba con darle "un papelito" al presidente del Gobierno en la ficción navideña que están preparando en la radio de Atresmedia.

Pedro Sánchez insinuaba que parte de la prensa no se centra en los temas verdaderamente importantes, para él por supuesto, como por ejemplo su recién anunciadoabono de transportes universal, o las subidas del SMI, que ya fueron noticia. Suspiraba el presidente del Gobierno, y Susanna Griso recordaba ese momento.

"Sus dotes dramáticas quedaron de manifiesto", expresaba el periodista justo antes de valorar las reflexiones de un Pedro Sánchez al que ve lejos de la realidad, como "un acto de gran impostura".

Un "clásico" de la política

Después de ese análisis en tono sarcástico, Alsina considera que Pedro Sánchez sabe medir sus palabras y "está perfectamente al tanto de lo que pasa, y está determinado a seguir hasta el 2027 y volver a presentarse".

Por otra parte Alsina consideraba la reivindicación de Sánchez a los medios como algo que no es nuevo en la política española: "Otro clásico: un presidente quejándose que la prensa no se ocupa de lo importante, sino de otras cosas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Pilar Rodríguez Losantos.

Pilar Rodríguez Losantos: "En el PSOE roban a manos llenas no sólo Ábalos y Cerdán, la UCO ha entrado en 3 ministerios"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Broma regalo viral

La broma viral de nietos a abuelos que triunfa en redes: "Abrí el regalo y dije...pero si es mi mortero"

Carlos Alsina

Carlos Alsina, sobre Pedro Sánchez, tras su balance de 2025: "Ha dejado de pisar tierra y está en un mundo que no existe"

Talent de La Voz

Así suena la Navidad de los talents en La Voz: villancicos, recuerdos... ¡y mucho sabor!

Mamen Mendizábal pone firmes a Julián López y Carlos Areces para El 1%: "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor"
El VIP de El 1%

Mamen Mendizábal pone firmes a Julián López y Carlos Areces para El 1%: "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor"

Carmen Morodo
Crisis de Gobierno

Carmen Morodo advierte conspiraciones y "graves luchas internas" en el Gobierno: "Todo el castillo se está derrumbando"

"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex
Con Trancas y Barrancas

"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex

Las hormigas han sometido a la invitada a un desternillante test donde ella ha dejado claro cómo ser una ex modélica.

Pilar Rodríguez Losantos.
Análisis políticos

Pilar Rodríguez Losantos: "En el PSOE roban a manos llenas no sólo Ábalos y Cerdán, la UCO ha entrado en 3 ministerios"

La colaboradora de Espejo Público Pilar Rodríguez Losantos analiza las acusaciones de corrupción y acoso a mujeres que salpican al PSOE. "No sé si es especialmente feminista que la vivienda habitual del presidente del Gobierno esté pagada con el dinero de prostituir mujeres", se pregunta.

Abraham Mateo en El Hormiguero

Hoy, Abraham Mateo llenará de ritmo la noche en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

Publicidad