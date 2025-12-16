Carlos Alsina, sobre Pedro Sánchez, tras su balance de 2025: "Ha dejado de pisar tierra y está en un mundo que no existe"

La actualidad política no afloja en las vísperas de las fiestas navideñas, todo lo contrario, en los últimos días los discursos de unos y otros ha experimentado un intenso arreón.

El presentador y director del programa 'Más de Uno' de Onda Cero abordaba el discurso de Pedro Sánchez en el balance del Gobierno en 2025, y comenzaba con tono irónico cuando bromeaba con darle "un papelito" al presidente del Gobierno en la ficción navideña que están preparando en la radio de Atresmedia.

Pedro Sánchez insinuaba que parte de la prensa no se centra en los temas verdaderamente importantes, para él por supuesto, como por ejemplo su recién anunciadoabono de transportes universal, o las subidas del SMI, que ya fueron noticia. Suspiraba el presidente del Gobierno, y Susanna Griso recordaba ese momento.

"Sus dotes dramáticas quedaron de manifiesto", expresaba el periodista justo antes de valorar las reflexiones de un Pedro Sánchez al que ve lejos de la realidad, como "un acto de gran impostura".

Un "clásico" de la política

Después de ese análisis en tono sarcástico, Alsina considera que Pedro Sánchez sabe medir sus palabras y "está perfectamente al tanto de lo que pasa, y está determinado a seguir hasta el 2027 y volver a presentarse".

Por otra parte Alsina consideraba la reivindicación de Sánchez a los medios como algo que no es nuevo en la política española: "Otro clásico: un presidente quejándose que la prensa no se ocupa de lo importante, sino de otras cosas.

