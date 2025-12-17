La trayectoria de Kimy en La Voz 2025: del único giro de Sebastián Yatra a convertirse en finalista

La historia de Kimy, finalista del equipo de Sebastián Yatraen La Voz 2025, es una auténtica montaña rusa. Su aventura comenzó en las Audiciones a ciegas, donde interpretó ‘Human’, de Rag’n Bone Man. Una actuación que dejó huella en el plató, pero que solo consiguió un giro: el de Yatra. Lejos de verlo como una desventaja, la talent lo recuerda con emoción: “Estaba en shock. Mis amigos tuvieron que decirme que estaba en La Voz”, nos cuenta en esta entrevista.

"Al menos pude entrar, ver cómo se vive todo esto desde dentro y vivir la experiencia"

Desde ese momento, Yatra apostó por ella sin dudarlo. El coach colombiano vio en su voz algo único y especial, una identidad distinta por su timbre de voz tan personal que podía llegar muy lejos. Y Kimy no ha dejado de demostrarlo. La talent llegó hasta el Asalto Final donde consiguió el apoyo del público. En la primera semifinal fue la más votada del equipo Yatra y el viernes pasado logró ser una de las cuatro talents favoritas de los espectadores. Su conexión con el público ha sido constante y decisiva en su camino.

Para Kimy, uno de los momentos más significativos llegó cuando Yatra expresó públicamente lo que creía desde el principio: que ella debía estar en la final. “Me pareció súper bonito cuando dijo que no podía haber una final sin Kimy”, recuerda emocionada. Ese gesto confirma la confianza total que el coach ha depositado en ella desde el minuto uno.

Ahora, como finalista oficial de La Voz 2025, Kimy tiene claro lo que significaría ganar: un impulso definitivo para su carrera y el cierre perfecto para su camino en La Voz.