Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Entrevista

La trayectoria de Kimy en La Voz 2025: del único giro de Sebastián Yatra a convertirse en finalista

Hablamos con la talent que opta a convertirse en la mejor voz de este país antes de la Gran Final que se celebra este viernes en Antena 3.

Kimy La Voz 2025

Publicidad

La historia de Kimy, finalista del equipo de Sebastián Yatraen La Voz 2025, es una auténtica montaña rusa. Su aventura comenzó en las Audiciones a ciegas, donde interpretó ‘Human’, de Rag’n Bone Man. Una actuación que dejó huella en el plató, pero que solo consiguió un giro: el de Yatra. Lejos de verlo como una desventaja, la talent lo recuerda con emoción: “Estaba en shock. Mis amigos tuvieron que decirme que estaba en La Voz”, nos cuenta en esta entrevista.

"Al menos pude entrar, ver cómo se vive todo esto desde dentro y vivir la experiencia"

Kimy, finalista de La Voz 2025

Desde ese momento, Yatra apostó por ella sin dudarlo. El coach colombiano vio en su voz algo único y especial, una identidad distinta por su timbre de voz tan personal que podía llegar muy lejos. Y Kimy no ha dejado de demostrarlo. La talent llegó hasta el Asalto Final donde consiguió el apoyo del público. En la primera semifinal fue la más votada del equipo Yatra y el viernes pasado logró ser una de las cuatro talents favoritas de los espectadores. Su conexión con el público ha sido constante y decisiva en su camino.

Para Kimy, uno de los momentos más significativos llegó cuando Yatra expresó públicamente lo que creía desde el principio: que ella debía estar en la final. “Me pareció súper bonito cuando dijo que no podía haber una final sin Kimy”, recuerda emocionada. Ese gesto confirma la confianza total que el coach ha depositado en ella desde el minuto uno.

Ahora, como finalista oficial de La Voz 2025, Kimy tiene claro lo que significaría ganar: un impulso definitivo para su carrera y el cierre perfecto para su camino en La Voz.

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

Pablo López canta ‘El Patio’ junto a Antía y Aroa en uno de los momentos más emotivos de la semifinal

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Kimy La Voz 2025

La trayectoria de Kimy en La Voz 2025: del único giro de Sebastián Yatra a convertirse en finalista

Elisa Beni

Elisa Beni, aliviada por el informe del CNI que causó el "cortocircuito" del PSOE: "Sánchez tenía decidido enviara a Ábalos a Defensa"

Trama de Santos Cerdán.

Javier Caraballo, sobre la investigación de la SEPI: "Me pregunto si esto no va a terminar salpicando a María Jesús Montero"

Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces, “invitados premium” para despedir la temporada de El 1%
Avance | Tras El Hormiguero

Julián López, Mamen Mendizábal y Carlos Areces, “invitados premium” para despedir la temporada de El 1%

Abraham Mateo confiesa las experiencias paranormales vividas en su familia: "Es muy fuerte"
A Trancas y Barrancas

Abraham Mateo confiesa las experiencias paranormales vividas en su familia: "Es muy fuerte"

Cristina Pedroche en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Cristina Pedroche promete una noche mágica en El Hormiguero

La maestra de ceremonias de las Campanadas junto a Alberto Chicote estará en el programa para desvelar algún secreto sobre su misterioso vestido.

Revive la entrevista completa a Abraham Mateo en El Hormiguero
Imperdible

Revive la entrevista completa a Abraham Mateo en El Hormiguero

El artista ha sido el protagonista de una noche plagada de ritmo, talento y buena sintonía.

¿Cómo actuar ante un atragantamiento? Toma nota sobre estos trucos que pueden salvar vidas

¿Cómo actuar ante un atragantamiento? Toma nota sobre estos trucos que pueden salvar vidas

Las habilidades más extrañas de Abraham Mateo: de su flexibilidad al twerking con la nariz

Las habilidades más extrañas de Abraham Mateo: de su flexibilidad al twerking con la nariz

¡Menudo regalo! Abraham Mateo canta en directo en El Hormiguero

¡Menudo regalo! Abraham Mateo canta en directo en El Hormiguero

Publicidad