Muere una mujer al caerle encima una nevera en Santiago de Compostela

La Policía investiga el trágico accidente doméstico. La hermana de la fallecida llamó a Emergencias alertando de que tenía una pierna atrapada bajo la nevera y no respondía a estímulos.

Imagen de una nevera abierta

Imagen de una nevera abiertaPexels

Juan Muñoz
Publicado:

Una mujer ha fallecido en Santiago de Compostela al caerle una nevera encima. Los servicios de Emergencia 112 de Galicia recibieron este sábado, sobre las siete de la tarde, el aviso de una familiar de la víctima, que alertaba de que su hermana tenía la pierna atrapada bajo el electrodoméstico y no respondía a estímulos.

Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta el domicilio de la calle Ramón Cabanillas, donde se había producido el accidente, pero lamentablemente no pudieron evitar su fallecimiento.

Poco después confirmaron la muerte de la mujer y pidieron la presencia de los agentes de la Policía Nacional y Local para investigar las causas del trágico accidente doméstico.

"Igualmente, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para llegar a saber las causas exactas de la muerte", ha informado el 112.

