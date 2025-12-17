La mujer de Raphinha estalla contra los premios The Best: "¿Es jugador de baloncesto?

La influencer Natalia Belloli, esposa del futbolista Raphinha, publicó varios mensajes en redes sociales para denunciar la exclusión del futbolista del Barcelona del 11 Ideal de la FIFA de la temporada elegido en los premios The Best 2025.

La pareja del jugador brasileño denuncia la "injusticia", y argumenta su denuncia publicando en su 'stories' de Instagram datos estadísticos. Natalia Belloli insinúa que la FIFA pasó por alto adrede la gran temporada de Raphinha con el equipo culé: "Ni siquiera lo ocultan".

"¡Es injusto!"

Natalia Belloli, que poco después borró los mensajes, denunció lo ocurrido publicando una tabla que detallaba la contribución de Raphinha en todas las competiciones azulgranas: "¿Por qué Raphinha, que ha contribuido a 62 goles en 64 partidos esta temporada, no está en el once ideal?", escribió en sus historias de Instagram.

La influencer también compartió una foto del 11 inicial de la FIFA, con un comentario sarcástico sobre su composición. "¿Raphinha es jugador de baloncesto? ¡Es injusto!".

El 11 ideal de la FIFA se determinó combinando los votos de la afición con los de un panel de expertos en fútbol designado por la FIFA (cuya composición no fue revelada por el organismo rector); ambos tuvieron el mismo peso en los votos (50%).

Quinto en la votación de The Best

Raphinha acabó quinto en las votaciones del premio The Best con 12 puntos, solo por detrás de Ousmane Dembélé (26 puntos), Lamine Yamal (22 puntos), Erling Haaland (17 puntos) y Kylian Mbappé (16 puntos). "Las calles jamás van a olvidar esta temporada. ¡Lo tuyo es descomunal!", le dedicó Natalia Belloli a Raphinha.

