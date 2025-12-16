Susanna Griso: "Tengo amigas hartas de las aplicaciones de citas porque ellos solo quieren follar"

Instalados ya en el siglo XXI las formas de encontrar el amor cada vez son más digitales. Las aplicaciones de citas han creado la ilusión de poder dar con un candidato a la carta que, sin embargo, cada vez es más difícil de encontrar. Esto ha generado un clima de hartazgo entre muchos aspirantes a enamorarse que incluso rechazan cualquier tipo de contacto con el sexo opuesto.

Es el caso de Victoria. La joven lleva más de un año y medio en celibato voluntario. Asegura que este está siendo el "periodo más feliz y estricto de toda su vida". Victoria está cerrada a las relaciones esporádicas, las videollamadas y las citas. Su decisión se basa en dos pilares: las decepciones y el amor propio. "El celibato voluntario es lo mejor que ha podido pasarme", asegura. Mujeres como Victoria sufren el llamado 'heteropesimismo'.

"Los tíos solo quieren follar y ellas buscan algo más serio"

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso ve reflejadas a muchas de sus amigas en estas ideas. "Yo tengo amigas que usan aplicaciones de citas y acaban hartas porque los tíos solo quieren follar y ellas buscan algo más serio". "Hay mujeres que se encuentran con que los hombres solo las usan para una 'uberización' del sexo".

Victoria considera que "para estar con una pareja tienes que trabajar primero en ti mismo" y en su caso se ha encontrado con muchos hombres que no cumplen esa premisa. "He dado con muchos hombres que no están en conexión con sus emociones y lo que quieren o no en su vida. Es una cuestión de respeto y personal", afirma.

Sí asegura que en más de una ocasión ha encontrado un hombre que la ha querido como ella merece. "Cuando no ha salido bien ha sido porque no ha coincidido con mis valores o con mi forma de ver la vida", cuenta.

El periodista y colaborador de Espejo Público Juan Diego Madueño, cree que Victoria "es una narcisista de manual". "Acabarás casándote contigo Victoria", le ha advertido.

