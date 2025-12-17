María Caballero (UPN): "Santos Cerdán ha tenido ataques de soberbia porque está en una soledad absoluta"

María Caballero (UPN) ha sido la primera senadora que ha confrontado a Santos Cerdán en su comparecencia en el Senado dentro de la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. La de UPN reconoce que una de las preguntas que más le han molestado a Cerdán han sido las relacionadas con su esposa, Paqui Muñoz.

"Le ha molestado que le preguntara por su mujer. Entiendo que a todos al final lo personal les duele más pero no podemos obviar las realidades. Hay una serie de pruebas que han salido en el informe de la UCO en el que hay unos gastos que se le han imputado a ella, conversaciones... y ella ha estado contratada en la empresa de Servinabar", señalaba.

Apunta además que la mujer de Cerdán habría estado "haciendo gastos con una tarjeta de la que dice que no es parte". Ha detectado ciertos "ataques de soberbia" por parte de Cerdán en algunas ocasiones y no se lo esperaba así. Cree que la estrategia de defensa que está poniendo en marcha el del PSOE es totalmente equivocada y que "está en una soledad absoluta". "Al final está revolviéndose contra todo y contra todos y ha empezado de entrada atacando personalmente".

"Mejor solo que mal acompañado"

En un momento de la ronda de preguntas la senadora ha destacado el hecho de que los colaboradores del partido de Cerdán le han dejado solo a lo que este ha respondido "mejor solo que mal acompañado". "Se ha quedado solo y entiendo que eso en lo personal es algo muy duro. El que está viviendo una película y quiere contarnos algo que no se sostiene es él".

Caballero ha mencionado la reunión secreta y clandestina que tuvo lugar en un caserío del País Vasco entre Pedro Sánchez y Otegi y el socio de Cerdán Antxón. Destaca la senadora que no sabe más de la reunión pero cree que ya se sabrá en su momento. "Esto es una anécdota, lo que sí ha habido es un pacto y los hechos están ahí", apuntaba.

Lo que hicieron en sus pactos le parece "repugnante" porque lo hicieron contra la voluntad de los navarros que habían elegido con los que afirmaron que jamás harían. "Eso no tiene nada que ver con tratar de cobrar dinero de contratos y liderar una trama corrupta como la que estamos conociendo", añade.

