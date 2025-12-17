Bahar, rota por la culpa: la noche en que expulsó a Uras marcó un antes y un después

Bahar regresa a casa devastada tras el caos en el hospital y la comisaría. Ni la ducha logró aliviar el peso de haber defendido a Seren frente a la conducta descontrolada de Uras. Su amiga Çağla la encuentra temblando, atrapada en un bucle de dudas y miedo.

La madre admite que actuó por instinto, convencida de que expulsar a su hijo era necesario para frenar el conflicto. Sin embargo, la culpa la desvela: teme haberlo perdido al no escucharle ni concederle una oportunidad de explicarse.