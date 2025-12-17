Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Hablamos con la actriz

“Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada

El personaje que la actriz interpreta en la serie basada en la historia de Sonsoles Ónega protagoniza un gran cambio en el primer salto temporal de la ficción.

“Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada

Publicidad

Renata ha cambiado mucho durante los años en los que los Valdés Lazariego han estado en Cuba. Estar separada de su verdadera hija le ha quemado por dentro y le ha hecho arrepentirse de haberla intercambiado por Clara al nacer.

Carlota Baró, la actriz que interpreta a este complejo personaje recalca que “Renata hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”. En el momento en el que su verdadera hija se marcha a Cuba, su vida deja de tener, de alguna manera sentido.

Renata se va volviendo cada vez más oscura durante los años de ausencia de los Valdés Lazariego. Carlota recalca que su personaje “está luchando todos los días por sobrevivir” que “vive porque piensa que su hija va a volver algún día”.

La actriz también nos ha recalcado que esta es su etapa favorita del personaje por todo el trabajo que le ha supuesto a nivel interpretativo. Ha pasado de ser una mujer que se quería comer el mundo a una completamente dolida por la vida. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Carlota en el vídeo de arriba!

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

“Tú tienes una hija, pero tardarás en conocerla”: las palabras de la santera desconciertan a doña Inés

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

“Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada

“Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada

¡La bienvenida más especial! Bahar acompaña a Çağla en su primer día como doctora en el hospital

¡La bienvenida más especial! Bahar acompaña a Çağla en su primer día como doctora en el hospital

La decisión que lo cambia todo para Seren: suspendida mientras el hospital investiga el escándalo

La decisión que lo cambia todo para Seren: suspendida mientras el hospital investiga el escándalo

Seren le pone el divorcio delante a Uras y él se niega a firmar: “Nunca me separaré de ti”
Renacer 16 de diciembre

Seren le pone el divorcio delante a Uras y él se niega a firmar: “Nunca me separaré de ti”

La doble confesión de Harun que puede hundirlo todo: reconoce que Maral es su hermana y que robó las grabaciones
Renacer 16 de diciembre

La doble confesión de Harun que puede hundirlo todo: reconoce que Maral es su hermana y que robó las grabaciones

“¿Por qué nadie me cree?”: Uras se derrumba ante Çağla tras ser descubierto con Maral
Renacer 16 de diciembre

“¿Por qué nadie me cree?”: Uras se derrumba ante Çağla tras ser descubierto con Maral

Al llegar a casa de Maral y encontrar allí a Uras, todo ha encajado en su cabeza: la pena que sentía por él se ha convertido en rabia.

Daniel Grao
Nueva serie

Daniel Grao y Silvia Alonso nos desvelan las claves de A la deriva: "Hay amor, pasiones y muchos secretos"

El rodaje de A la deriva ya está en marcha y sus protagonistas empiezan a desvelar qué hace especial a la nueva apuesta de ficción de Antena 3 que se graba entre Madrid y Canarias.

Gabriel María

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la tensión entre María y Gabriel a punto de estallar

Gema

Capítulo 458 de Sueños de libertad; 16 de diciembre: Gema desoye las recomendaciones y decide seguir con su embarazo

Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?

Naz, entre la vida, la muerte y la mentira: ¿se descubrirá por fin la verdad sobre su embarazo?

Publicidad