“Hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”: Carlota Baró analiza el cambio de Renata en Las hijas de la criada

Renata ha cambiado mucho durante los años en los que los Valdés Lazariego han estado en Cuba. Estar separada de su verdadera hija le ha quemado por dentro y le ha hecho arrepentirse de haberla intercambiado por Clara al nacer.

Carlota Baró, la actriz que interpreta a este complejo personaje recalca que “Renata hace un viaje de la luz a la oscuridad tremendo”. En el momento en el que su verdadera hija se marcha a Cuba, su vida deja de tener, de alguna manera sentido.

Renata se va volviendo cada vez más oscura durante los años de ausencia de los Valdés Lazariego. Carlota recalca que su personaje “está luchando todos los días por sobrevivir” que “vive porque piensa que su hija va a volver algún día”.

La actriz también nos ha recalcado que esta es su etapa favorita del personaje por todo el trabajo que le ha supuesto a nivel interpretativo. Ha pasado de ser una mujer que se quería comer el mundo a una completamente dolida por la vida. ¡Escucha todo lo que nos ha contado Carlota en el vídeo de arriba!