Santos Cerdán reclama respeto para Leire Díez en la comisión del Senado

Por segunda vez, Santos Cerdán, comparece ante la comisión del senado que investiga el "caso Koldo". En la ocasión anterior lo hacía antes de que se decretara su ingreso en prisión ahora un mes después de su salida de la cárcel va a dar explicaciones ante la Cámara Alta. A las 10 de la mañana llegada a la Comisión y Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha respondido a las preguntas de los senadores. Pese a no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios Cerdán ha tenido varias intervenciones llamativas a lo largo de comparecencia.

Defensa de Leire Díez

Dentro del turno de preguntas de la senadora María Mar Caballero Martínez, del grupo Mixto por Unión del Pueblo Navarro (UPN) se producía esta sorprendente reacción de Santos Cerdán.

-María Mar Caballero: de la fontanera ¿Qué tiene qué decir?

-Santos Cerdán: La señora Leire Díez se merece que el tengan respeto y le llamen por su nombre y no la fontanera. María Mar Caballero: La señora Leire Díez, pero usted me ha entendido y ella tan bien lo sabe. Es que ya no me sale decir periodista de investigación, con lo que estamos conociendo.

-Santos Cerdán: Pero tiene un nombre, a mí tampoco me sale decirle senadora a usted y le llamo senadora. Entre las pocas intervenciones que ha realizado Santos Cerdán en esta segunda comparecencia en el Senado destaca esta defensa de Leire Díez, bautizada como "la fontanera del PSOE".

La soledad de Cerdán

Santos Cerdán fue enviado a la cárcel de Soto del Real el 30 de junio. El del Tribunal Supremo decreto su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por decisión. Allí estuvo hasta el pasado 19 de noviembre, unos cinco meses entre rejas que no han cambiado el discurso de Cerdán que sigue defendiendo a ultranza su inocencia.

Quienes fueran sus jefes y amigos en el PSOE le han dado la espalda y lo han dejado claro con las numerosas declaraciones en las que han marcado distancias de quien fuera el número tres del Partido Socialista como Secretario de Organización del PSOE. El propio Pedro Sánchez tras la dimisión de Cerdán y con el informe de la UCO sobre la mesa admite que fue un error confiar en él y ha pedido perdón públicamente. Sánchez reconoció que “no debimos confiar en él” refiriéndose a Santos Cerdán, tras conocer el contenido del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que le implicaba en la investigación. Desde el PSOE se pone tierra por medio y se deja todo en manos de la Justicia.

