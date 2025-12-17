Pedroche calienta la Nochevieja y promete unas Campanadas “muy fuertes”

La presentadora anticipa una noche “muy fuerte” y compara el directo con un gran espectáculo, mientras la emisión simultánea en Antena 3, La Sexta y atresplayer añade presión y expectativa al momento más seguido de la Nochevieja. Su mensaje aviva el interés por una cita ya convertida en tradición televisiva.

Sobre su estilismo, insiste en que no puede revelar más de lo que deja entrever. Asegura que las pistas están presentes en todas partes, aunque suelen pasar desapercibidas. Sus apariciones previas al 31 de diciembre podrían esconder claves para descifrar el look más comentado del año.