¡María José se lleva 3.100 euros en La ruleta de la suerte!

El Bote ha sido clave para que la concursante se llevara esta cantidad.

Arancha Mela
Publicado:

A María José no le ha resultado fácil dar con la respuesta correcta de este panel: “Reinventando un clásico: besugo en salsa verde de cilantro”. Sin embargo, la solución le ha venido a la cabeza en el momento perfecto, justo poco antes de caer en el Bote.

Jorge Fernández no ha podido ocultar su entusiasmo y ha asegurado: “Todo ha merecido la pena”. La cantidad del Bote, sumada a lo que la concursante ya tenía acumulado, ha hecho que María José alcance un total de 3.100 euros.

Durante su presentación, María José ha confesado que es una gran amante de los viajes y de planificarlos, por lo que seguramente invertirá este premio en alguna nueva aventura. ¡Revive esta jugada en el vídeo de arriba!

