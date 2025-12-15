Koldo García sugiere que Zapatero "se ha hecho millonario con petróleo y recursos naturales" en Venezuela

Hay nueva entrega de la entrevista que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, dejó grabada con 'Okdiario' antes de ingresar en prisión. En este caso, Koldo revela los negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, así como su estrecha relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, especialmente a través de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que conforma el núcleo duro de los negocios del chavismo y ha sido señalada como epicentro de la corrupción de la dictadura venezolana.

Preguntado sobre si Zapatero se ha hecho millonario, Koldo señala "tener entendido" que "sí", "con petróleo y con recursos naturales". Ante la cuestión concreta de que si el expresidente ha hecho negocio con PDVSA, señala: "según me dijeron, sí".

La relación de Zapatero y uno de los investigados por el rescate de Plus Ultra

Este lunes, también 'El Confidencial' publica informaciones que relacionan a Zapatero con uno de los investigados por el rescate de la compañía Plus Ultra.

Se trata del empresario Julio Martínez Martínez, a quien 'El Confidencial' se refiere como "el hombre de Zapatero". Dicho medio asegura que habría borrado los datos de sus móviles y los correos electrónicos antes de ser detenido.

Además, según 'El Debate', solo tres días antes de la detención se produjo un encuentro ente Zapatero y Julio Martínez en una zona discreta del monte de El Pardo de Madrid. Publican fotografías en las que se les ve juntos.

Martínez está siendo investigado por utilizar parte de los 53 millones con los que el Gobierno rescató a Plus Ultra para blanquear capitales.

