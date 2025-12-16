Feijóo insta a Zapatero aclarar si dio un "chivatazo" al directivo de Plus Ultra "para borrar pruebas"

Tan solo 72 horas antes de que la Unidad Central Contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuviese al empresario Julio Martínez por blanqueo de capitales en la investigación sobre la aerolínea Plus Ultra, el medio 'El Debate' publicó unas imágenes que determinarían un reencuentro con un expresidente del Gobierno.

Se trata de José Luís Rodríguez Zapatero, que se reunió con el directivo de la aerolínea en un descampado sin cobertura, el cuál se montó en el coche del socialista y se dirigieron a un camino de acceso restringido y vigilado al no estar permitido el tránsito libre. Accedieron a un restaurante donde desayunaron durante más de una hora. Cabe destacar que en el local no había clientes, solo ellos.

Tras esta información el Partido Popular pide respuestas. En la cena de navidad del partido de Madrid, el presidente popular Alberto Núñez Feijóo exigió a Zapatero a aclarar si, con el objetivo de "borrar pruebas", dio un "chivatazo" al directivo de Plus Ultra tres días antes de su detención.

El gallego manifestó ser conocedor de los "negocios turbios con Maduro" del socialista, pero puso el foco en las fotografías publicadas del medio de comunicación: "Hemos visto publicado que también daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas". E instó a que "es necesario conocer si esto es verdad".

Subrayó que es España quién "merece conocer si un expresidente del Gobierno ha dado chivatazos a personas que ibas a ser detenidas para borrar pruebas o no". Le ha recriminado no haberse pronunciado tras las imágenes con Martínez: "Lo lógico es que hubiese comparecido esta mañana para explicarnos si esto es verdad o no. Y no lo ha hecho".

El PSOE esconde a Zapatero

Zapatero, que estaba "escondido en una cueva" por el PSOE según Feijóo, afirmó que "lo han sacado a la superficie para convertirlo en un referente moral", todo ello tras dejar al país "al borde de la quiebra".

"Y ahora todo parece indicar que es especialista en hacer negocios con Venezuela", subrayaba Feijóo, que hace referencia a las declaraciones del exasesor de José Luís Ábalos, Koldo García, en una entrevista grabada con 'OkDiario'. García señaló "tener entendido" que Zapatero se hizo millonario "con petróleo y con recursos naturales" de Venezuela S.A. (PDVSA).

"Responsable de la cloaca del PSOE"

Por su parte, el hijo del exministro, Víctor Ábalos, afirmó al medio 'Vozpópuli' que Zapatero presionó a su padre para sacar adelante el rescate de la aerolínea Plus Ultra. También explicó que "hay que entender que todo confluye" en el expresidente porque "representa un poder muy importante" y que por ello "es el responsable de la cloaca del PSOE".

Martínez, junto con el CEO de la compañía, Roberto Roselli, fue detenido el pasado 11 de diciembre tras el registro en la sede de la aerolínea. Dos días después el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid los dejó en libertad con medidas cautelares: prohibido salir del país, retirada del pasaporte y comparecer semanalmente en el juzgado.

