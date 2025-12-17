La advertencia de los socios del PSOE: "El Gobierno no tiene carta blanca"

Sumar, Compromís y Chunta Aragonesista, socio en el Gobierno de Pedro Sánchez, el primero, y apoyos parlamentarios necesarios los segundos, ponen en cuestión su apoyo al actual Gobierno. "Necesitamos negociar, el PSOE tiene que estar a la altura, no tiene ni va a tener una carta blanca de sus socios parlamentarios", afirma tajante en Espejo Público Águeda Micó, diputada de Compromís en el Congreso.

"Lo que hace falta es empezar a trabajar conjuntamente, porque es un gobierno de coalición, y definir políticas transversales para arreglar los problemas de la sociedad, coordinar cómo vamos a trabajar con los socios porque el malestar de los socios es evidente", añade Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida, formación incluida en Sumar.

¿Se conforman con una reunión, tras la exigencia de Yolanda Díaz de cambios en los ministros? ¿No es conformarse con la pedrea tras pedir el gordo?, pregunta Susanna Griso a Enrique Santiago. "No se está entendiendo bien los términos en los que estamos planteando esto. El PSOE tiene varios graves problemas, de corrupción y de abusos sexuales, que están afectando a la acción de gobierno y nos está afectando a nosotros. Lo que queremos es que se acabe la legislatura y que se acabe en condiciones para poder renovar un gobierno de izquierdas. Eso significa hacer políticas eficaces en materia de vivienda, de derechos sociales, de fortalecimiento de servicios públicos, en materia de control de los precios de la cesta de la compra y de productos y servicios básicos", responde el portavoz de Izquierda Unida.

La Chunta amenaza con romper con el Gobierno

"La reacción del PSOE ante lo que estamos planteando es que están en esa situación de desorientación,- añade el diputado-. Entendemos que haya ministros que discrepen, es normal. Ahora, lo que no podemos aceptar es que haya respuestas sarcásticas, irónicas e incluso de desprecio a la vicepresidenta del Gobierno. Y por una sencilla razón, porque demuestra que no se está entendiendo el problema. El problema no es tener una reunión, una reunión es una herramienta para arreglar un problema. Toda nuestra voluntad de seguir en el Gobierno pero es que a veces parece que hay algún sector en el PSOE que lo que quiere es sacarnos del gobierno".

Desde la Chunta Aragonesista, apoyo parlamentario del Gobierno de coalición, no descartan dejar de apoyar al Gobierno en el Congreso. Lo explica en Espejo Público su único diputado. "Cuando el PSOE no pasa vergüenza la pasa toda la sociedad progresista, -considera Jorge Pueyo-. Desde Chunta Aragonesista la reflexión es muy clara: ante los casos de corrupción, ante los casos de machismo y con las irregularidades que estamos descubriendo gracias a la UCO en la sede de Forestalia (empresa aragonesa mencionada en la investigación del 'caso SEPI'), con el 'caso Koldo/Ábalos/Cerdán', corrupciones, casos machistas, Salazar... Cuando el PSOE no pasa vergüenza y, en el balance que hizo el otro día el presidente del Gobierno, no hace balance de todo esto y no da explicaciones, la vergüenza la pasamos todos los demás. Desde Chunta Aragonesista vamos a reunirnos para establecer qué nueva forma de relacionarnos con el Gobierno vamos a llevar a cabo a partir de ahora. Hablamos de exigir transparencia, exigir responsabilidades, de dejar de aprobar iniciativas y, en el caso de confirmarse todos estos casos de corrupción, no nos quedará otra que romper directamente con el Gobierno".

Compromís: "Los afectados por corrupción deben salir del Gobierno"

"Compromís somos un socio parlamentario, no un socio de Gobierno, damos apoyo a este gobierno y pensamos que el presidente ha perdido esta semana una oportunidad muy buena porque hay unos casos de corrupción y de acoso sexual que afectan a su partido", valora, por su parte, Águeda Micó, diputada de Compromís. "Nosotras necesitamos que haya acciones propositivas para acabar con estos casos de corrupción y que no afecten al Gobierno. Cualquier persona del gobierno afectada por un caso de corrupción debe estar fuera del Gobierno y tiene que ponerse en marcha acciones como una comisión de investigación del 'caso Koldo/Ábalos/Cerdán' para que puedan venir los dirigentes del PSOE y dar explicaciones en el Congreso. Que pongan encima de la mesa cuestiones tan concretas como que no pueda contratar la administración general del estado con empresas que se hayan visto inmersas en casos de corrupción. Lo hemos visto en Valencia, en la Generalitat valenciana de Carlos Mazón ha hecho contratos para la reconstrucción de la DANA con empresas inmersas en casos de corrupción del PP. Le exigimos acciones propositivas al PSOE con casos relacionados con la corrupción", añade la diputada valenciana.

"Desde hace tiempo, no ya la relación del PSOE con sus socios de Gobierno, con el grupo plurinacional Sumar, sino también con nosotras, con los partidos que somos socios parlamentarios, no está a la altura. Hace tiempo que hay determinadas acciones que traen al Congreso a las que en Comprimís no damos apoyo. No puede ser que por tener enfrente a la derecha y a la extrema derecha tenga una carta blanca", concluya Micó.

IU: "El problema es la parálisis del PSOE"

Sobre las críticas de Óscar Puente y otras figuras socialistas a las amenazas de Sumar, Enrique Santiago asegura que "entiendo, no comparto, las críticas que hace el señor Puente. Es una muestra del de la desorientación que hay en el Gobierno. Puente lo ha reflejado claramente: pensar que lo que estamos preocupados porque haya un caso de violencia de género en cualquier lugar no es el problema. Eso nos preocupa, nos preocupa los sucesivos escándalos de corrupción, nos afectan. Pero el grave problema es la parálisis que tiene el PSOE en el Gobierno y la falta de empuje que necesitamos en este país. Estamos dispuestos a debatir, por eso pedimos una reunión de la comisión de enlace de la coalición. Pero queremos advertir: vamos a respetar los términos de la discusión, pero lo que no vamos a aceptar son otro tipo de comentarios irónicos, sarcásticos, como si el debate entre los socios del gobierno fuera una sesión de control al Gobierno".

En la Chunta Aragonesista analizarán esta semana cómo mantienen la relación de apoyo parlamentario a Pedro Sánchez. "Cuando en sede judicial tengamos una sentencia que lo confirme en este sentido o si se confirmaran otros casos o viéramos cualquier otra de las variables que le he mencionado, también veríamos la forma de relacionarnos con el Gobierno. La sociedad progresista necesita no pasar vergüenza con casos de corrupción o de machismo, y por otro lado, aunque los datos macroeconómicos vayan bien, si la gente no lo nota en el bolsillo esto es un drama. La gente necesita que regulemos la vivienda, que reduzcamos la jornada laboral, necesita infraestructuras. Si la sociedad aragonesa siente vergüenza y encima no consigue ninguna de las reivindicaciones que llevamos años pidiendo, entonces no tiene sentido", concluye en referencia a mantener su apoyo al Gobierno.

