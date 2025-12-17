Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Caso Koldo

Santos Cerdán comparece en el Senado en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'

Es la segunda vez que el exsecretario de Organización acude a esta comisión en la Cámara Alta. Ahora lo hace casi un mes después de su salida de prisión.

Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado

Cerdán comparece en la comisión de investigación del 'caso Koldo' | Europa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

A partir de las 10:00 horas, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, se somete a las preguntas de los senadores en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. Sin embargo, tras estar investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, lo más probable es que se acoja a su derecho de no declarar.

Se trata de su segunda citación en esta comisión de investigación en el Senado. La primera fue el 30 de abril de 2024, cuando el exasesor de José Luís Ábalos, Koldo García, transmitió a miembros de la anterior etapa del ministerio de Transportes y de la presunta drama trama estar dispuesta a "tirar de la manta" contra Cerdán. Además repitió hasta en tres ocasiones que "si Cerdán no se porta bien, acabaré con él".

Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo sitúan como "enlace" entre Acciona y Transportes, vinculándole como el cerebro de la trama obteniendo "el 2% neto del importe de a adjudicación". También revelaron fotografías junto Ábalos y Koldo en Marruecos, poniendo en el que estos viajes fuesen influyentes para las obras de Acciona.

Licitaciones de obra pública, la tarjeta propiedad de Servinabar que usaba su mujer, la cual conocían "todas las vendedoras del Corte Inglés" o el pago del alquiler de un piso de Madrid de 44.000 euros que pagaba la empresa de la que Cerdán poseía un 45%, entre otras irregularidades por las que le señala la UCO.

Ahora esta comparecencia llega tras las detenciones de Ábalos, Koldo García, la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

La última vez visto públicamente fue el lunes cuando acudió al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla a firmar, donde aseguró no saber nada sobre los presuntos amaños de la SEPI. Se trata de una de las medidas cautelares, a las que se añade la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, impuestas por el juez tras decretar su salida de prisión.

Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real el pasado 30 de junio tras declarar en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama del cobro de mordidas a cambio de obra pública. Pero, el 19 de noviembre, el magistrado entendió que el "riesgo de destrucción de pruebas", uno de los motivos de su encarcelamiento, "entiende que se ha mitigado", expone en el auto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Pilar Alegría deja el Gobierno para presentarse a las elecciones de Aragón: "Vuelvo a mi casa"

Pilar Alegría

Publicidad

España

Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado

Santos Cerdán comparece en el Senado en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'

Elecciones Extremadura 2025

Elecciones Extremadura 2025: ¿Qué puedo alegar para no ir a una mesa electoral? ¿qué justificaciones se permiten?

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel

El alcalde de Barbadás rechaza dimitir, solicita la baja del PSOE y critica a Besteiro

La exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la dana
DANA

La jueza de la DANA acuerda un careo entre Pradas y el ex jefe de gabinete de Mazón por el intercambio de mensajes de ese día

Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 16 de diciembre de 2025

Sede del PSOE
Caso Koldo

El PSOE entrega al juez un pendrive con la documentación sobre sus pagos en metálico de 2017 a 2024

Entre dicha documentación se incluyen todos los pagos que recibieron tanto los altos cargos, como los trabajadores del partido, e incluso los voluntarios.

Leire Díez en el debate
Leire Díez

Leire Díez moderó una charla sobre feminismo junto a Pilar Llop en noviembre de 2020 en Ferraz

Pilar Bernabé ha negado que tuviera conocimiento de que la exmilitante moderó allí en 2020 dicho debate: "Yo en el año 2020 no sé lo que estaba haciendo la señora Leire Díez".

Feijóo retoma este martes su agenda electoral con actos en Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Feijóo y Abascal vuelven hoy a pedir el voto en Extremadura y Sánchez cerrará la campaña con su candidato

Peinado encarga a la UCO indagar si hay "nuevos" indicios sobre Air Europa tras otra denuncia contra Begoña Gómez

Peinado insiste en investigar la vía Air Europa y pide un nuevo informe a la UCO

De izquierda a derecha: Mónica García, Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Pablo Bustinduy

El PSOE acepta reunirse con Sumar para abordar el rumbo de la coalición ante la "parálisis" del Gobierno

Publicidad