Santos Cerdán comparece en el Senado en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'

A partir de las 10:00 horas, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, se somete a las preguntas de los senadores en la comisión de investigación por el 'caso Koldo'. Sin embargo, tras estar investigado por el Tribunal Supremo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, lo más probable es que se acoja a su derecho de no declarar.

Se trata de su segunda citación en esta comisión de investigación en el Senado. La primera fue el 30 de abril de 2024, cuando el exasesor de José Luís Ábalos, Koldo García, transmitió a miembros de la anterior etapa del ministerio de Transportes y de la presunta drama trama estar dispuesta a "tirar de la manta" contra Cerdán. Además repitió hasta en tres ocasiones que "si Cerdán no se porta bien, acabaré con él".

Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo sitúan como "enlace" entre Acciona y Transportes, vinculándole como el cerebro de la trama obteniendo "el 2% neto del importe de a adjudicación". También revelaron fotografías junto Ábalos y Koldo en Marruecos, poniendo en el que estos viajes fuesen influyentes para las obras de Acciona.

Licitaciones de obra pública, la tarjeta propiedad de Servinabar que usaba su mujer, la cual conocían "todas las vendedoras del Corte Inglés" o el pago del alquiler de un piso de Madrid de 44.000 euros que pagaba la empresa de la que Cerdán poseía un 45%, entre otras irregularidades por las que le señala la UCO.

Ahora esta comparecencia llega tras las detenciones de Ábalos, Koldo García, la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.

La última vez visto públicamente fue el lunes cuando acudió al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla a firmar, donde aseguró no saber nada sobre los presuntos amaños de la SEPI. Se trata de una de las medidas cautelares, a las que se añade la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, impuestas por el juez tras decretar su salida de prisión.

Cerdán ingresó en la cárcel de Soto del Real el pasado 30 de junio tras declarar en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama del cobro de mordidas a cambio de obra pública. Pero, el 19 de noviembre, el magistrado entendió que el "riesgo de destrucción de pruebas", uno de los motivos de su encarcelamiento, "entiende que se ha mitigado", expone en el auto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.