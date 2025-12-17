Ana Obregón y Jeffrey Epstein fueron pareja, según el NYT: "No sé porqué le cuesta tanto reconocer que igual sí hubo un favor"

El dinero llama al dinero. Esta popular expresión se confirma a juzgar por las informaciones que publicó el pasado martes el periódico 'The New York Times'.

La familia Obregón atravesó una serie de dificultades económicas al perder una importante suma de dinero, pero la recuperaron tras recurrir a Jeffrey Epstein. Operaciones mediante las que el fallecido en prisión habría resultado enormemente beneficiado.

Espejo Público ha abordado la información y las respuestas que Ana Obregón daba al respecto. La famosa reconocía que entablaron una relación de amistad, pero negando ser consciente de la relación financiera entre su familia y el millonario caído en desgracia tras conocerse sus fiestas con menores de edad en una isla de su propiedad.

"Eso no significa que hubo un apoyo a lo que hizo"

El periodista Nando Escribano subrayaba las contradicciones en las que habría caído Ana Obregón a la hora de hablar de este asunto: "No sé porqué le cuesta tanto reconocer que a lo mejor sí que hubo ahí un favor económico. Eso no significa que apoye lo que luego hiciera él".

