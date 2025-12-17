Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Romance

Ana Obregón y Jeffrey Epstein fueron pareja, según el NYT: "No sé porqué le cuesta tanto reconocer que igual sí hubo un favor"

El periódico estadounidense 'The New York Times' ha revelado que la actriz española y el magnate neoyorquino mantuvieron un romance hace años. Ana Obregón conoció a Jeffrey Epstein cuando ella fue a estudiar a la Gran Manzana. Los vínculos familiares que les unían llevó al norteamericano a alojar en su casa a la española.

Ana Obregón y Jeffrey Epstein

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El dinero llama al dinero. Esta popular expresión se confirma a juzgar por las informaciones que publicó el pasado martes el periódico 'The New York Times'.

La familia Obregón atravesó una serie de dificultades económicas al perder una importante suma de dinero, pero la recuperaron tras recurrir a Jeffrey Epstein. Operaciones mediante las que el fallecido en prisión habría resultado enormemente beneficiado.

Espejo Público ha abordado la información y las respuestas que Ana Obregón daba al respecto. La famosa reconocía que entablaron una relación de amistad, pero negando ser consciente de la relación financiera entre su familia y el millonario caído en desgracia tras conocerse sus fiestas con menores de edad en una isla de su propiedad.

"Eso no significa que hubo un apoyo a lo que hizo"

El periodista Nando Escribano subrayaba las contradicciones en las que habría caído Ana Obregón a la hora de hablar de este asunto: "No sé porqué le cuesta tanto reconocer que a lo mejor sí que hubo ahí un favor económico. Eso no significa que apoye lo que luego hiciera él".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Relato club swinger.

La mujer que denunció una violación en un club 'swinger': "Empecé a gritar y me retenía en la cama sin que pudiera moverme"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Ana Obregón y Jeffrey Epstein

Ana Obregón y Jeffrey Epstein fueron pareja, según el NYT: "No sé porqué le cuesta tanto reconocer que igual sí hubo un favor"

Antía recibe el apoyo del alcalde de Vigo antes de la final de La Voz: “Eres la mejor”

Antía recibe el apoyo del alcalde de Vigo antes de la final de La Voz: “Eres la mejor”

Cerdán pide respeto para Leire Díez en la Comisión de investigación del Senado

Santos Cerdán reclama respeto para Leire Díez en la comisión del Senado

Los socios del Gobierno se plantan
Crisis en el Gobierno

La advertencia de los socios del PSOE: "El Gobierno no tiene carta blanca"

Óscar Casas
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Óscar Casas, el actor que nació para triunfar

Susanna Griso
Entrevista

Susanna Griso muestra a Rosa Díez el móvil con el que Zapatero hablaría con el CEO de Plus Ultra, detenido por el rescate

El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado a Susanna Griso la relación de amistad del expresidente del Gobierno y el empresario y dueño de Plus Ultra, detenido por agentes de la UDEF en relación al rescate de la compañía.

¡María José se lleva 3.100 euros en La ruleta de la suerte!
MEJORES MOMENTOS | 17 DE DICIEMBRE

¡María José se lleva 3.100 euros en La ruleta de la suerte!

El Bote ha sido clave para que la concursante se llevara esta cantidad.

Las prisas traicionan a Marq en el ‘Exprés’ de La ruleta de la suerte

Las prisas traicionan a Marq en el ‘Exprés’ de La ruleta de la suerte

Relato club swinger.

La mujer que denunció una violación en un club 'swinger': "Empecé a gritar y me retenía en la cama sin que pudiera moverme"

Pan de frutos para Navidad

Receta sencilla de Joseba Arguiñano: pan casero de frutos para Navidad

Publicidad