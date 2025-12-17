La mujer que denunció una violación en un club 'swinger': "Empecé a gritar y me retenía en la cama sin que pudiera moverme"

Los clubes de swingers son locales privados para adultos donde se practica el intercambio de parejas y la libertad sexual. Abren todos los días, algunos son mixtos y la entrada cuesta 50 euros si va un hombre sólo, 10 para una mujer y 30 si entras en pareja. En estos locales se incluye la bebida, una toalla y chanclas para poder andar tranquilamente por el centro. Dentro, jacuzzis, habitaciones comunes, otras privadas y desnudez total. Pero nada puede hacerse sin consentimiento.

En septiembre de 2023, en Madrid, un hombre y una mujer que se conocen desde hace casi dos años quedaron para verse. Esa cita terminó en un club swinger. Lo que pasó ahí dentro, acabó en un juzgado.

La mujer asegura que no eran pareja, sólo amigos. Quedaron para hablar. Así lo narró en el juicio oral: “Yo quedé con él para tomar algo. Tenía ansiedad porque mi hijo estaba secuestrado en otro país por su padre y él me servía de apoyo”, cuenta. La mujer, de origen extranjero, explicaba que su hijo estaba fuera de nuestro país y esta situación le superaba.

Durante esta cita, y según su versión, fue el hombre quien propuso ir a la sauna y ella aceptó sin saber realmente a qué tipo de local iba: “No sabía que era un sitio donde había que desnudarse”, explica.

Ya dentro, cuenta, que en el jacuzzi él se le acercó sin su consentimiento. “Me tocó el pecho e intentó besarme. Yo me quedé bloqueada”, cuenta sobre lo ocurrido entre las burbujas del pequeño jacuzzi. Allí, incluso, una testigo trató de hablar con el acusado, sin embargo la mujer protagonista del relato “le agarró de la mano y se lo llevó a otro jacuzzi, me dijo que ‘él iba a ser su marido’ y después se lo llevó a una habitación”, explica la testigo.

La versión de él

Él, sin embargo, describe una situación muy distinta: asegura que ella sabía perfectamente dónde entraban y que todo fue consentido. “Fuimos a la sauna de mutuo acuerdo. Ella sabía que el sitio era de carácter naturista”. Una de las normas de funcionamiento del club de swinger, exige entrar sin ropa. A pesar de ello, la denunciante entró con ropa interior y una toalla.

El acusado relata que pasaron horas juntos en el jacuzzi y que fue ella quien mostró una actitud cariñosa. “Me daba besos. Después de la sauna nos dimos una ducha y ella me dijo que necesitaba un sitio más íntimo para relajarse”, explica.

Todo ocurrió en una habitación privada

Cuando entran en una habitación privada, todo cambia. “Me llevó a una habitación, cerró la puerta y me pidió que le hiciera un masaje”, cuenta la denunciante. Asegura que mientras hablaba de los problemas con su hijo, él se abalanzó sobre ella: “me empezó a tocar, me quitó la ropa interior, empecé a gritar y me retenía en la cama sin que pudiera moverme”.

Él lo niega rotundamente y añade que la conversación derivó en una discusión por dinero: “durante el masaje me comentó que tenía problemas con su hijo, que su padre se lo había llevado y necesitaba dinero. Me exigió 20.000 o 30.000 euros para poder localizarlo y traerlo de vuelta a España y me empezó a gritar ‘¡Tú nunca me has querido, necesito estar contigo pero con mi hijo, necesito que traigas a mi hijo!’”, explica el acusado absuelto.

Testigos y sentencia firme

Los trabajadores del local y varios clientes coinciden en que escucharon gritos, pero dicen que ella explicó entonces que lloraba sólo por problemas familiares. Tampoco se hallaron lesiones compatibles con un forcejeo.

Tras analizar todas las pruebas y versiones, la resolución judicial, a la que ha tenido acceso ‘Más Espejo’, absuelve al acusado. El juez considera que no se ha podido demostrar que actuara contra la voluntad de la mujer y recuerda que, cuando no hay pruebas suficientes, la ley obliga a fallar a favor del acusado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.