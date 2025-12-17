Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Mensaje

Antía recibe el apoyo del alcalde de Vigo antes de la final de La Voz: “Eres la mejor”

La finalista comparte en sus redes sociales este mensaje de Abel Caballero en el que ha querido reconocer su talento y animarla públicamente de cara a la final.

Antía recibe el apoyo del alcalde de Vigo antes de la final de La Voz: “Eres la mejor”

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La final de La Voz 2025 ya está generando emociones dentro y fuera del programa, y una de las protagonistas es Antía, la finalista del equipo de Pablo López. La joven artista ha compartido en sus redes un mensaje muy especial: un vídeo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que no ha dudado en enviarle todo su apoyo de cara a la gran gala de este viernes.

En su mensaje, el alcalde destaca el orgullo que siente la ciudad por el talento de Antía: “Una chica extraordinaria, cantante, viguesa, llega a la final del concurso La Voz en Antena 3”.

Además, ha querido trasladarle el cariño de toda la ciudad: “Le quiero dar todo el ánimo del mundo, todo el apoyo de Vigo. Canta maravillosamente bien, por eso está en la final”.

El mensaje concluye con unas palabras que han emocionado a los seguidores de la artista: “Antía, mucho ánimo, eres la mejor. Vamos a darte todo el apoyo para que ganes, te lo mereces”.

Un gesto que demuestra el impacto de su trayectoria en La Voz y el orgullo que la finalista despierta en su tierra.

Pablo López

Las preguntas más locas de los coaches para el juego más improvisado de La Voz: ¿adivinas quién es este artista?

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Ana Obregón y Jeffrey Epstein

Ana Obregón y Jeffrey Epstein fueron pareja, según el NYT: "No sé porqué le cuesta tanto reconocer que igual sí hubo un favor"

Antía recibe el apoyo del alcalde de Vigo antes de la final de La Voz: “Eres la mejor”

Antía recibe el apoyo del alcalde de Vigo antes de la final de La Voz: “Eres la mejor”

Cerdán pide respeto para Leire Díez en la Comisión de investigación del Senado

Santos Cerdán reclama respeto para Leire Díez en la comisión del Senado

Los socios del Gobierno se plantan
Crisis en el Gobierno

La advertencia de los socios del PSOE: "El Gobierno no tiene carta blanca"

Óscar Casas
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Óscar Casas, el actor que nació para triunfar

Susanna Griso
Entrevista

Susanna Griso muestra a Rosa Díez el móvil con el que Zapatero hablaría con el CEO de Plus Ultra, detenido por el rescate

El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado a Susanna Griso la relación de amistad del expresidente del Gobierno y el empresario y dueño de Plus Ultra, detenido por agentes de la UDEF en relación al rescate de la compañía.

¡María José se lleva 3.100 euros en La ruleta de la suerte!
MEJORES MOMENTOS | 17 DE DICIEMBRE

¡María José se lleva 3.100 euros en La ruleta de la suerte!

El Bote ha sido clave para que la concursante se llevara esta cantidad.

Las prisas traicionan a Marq en el ‘Exprés’ de La ruleta de la suerte

Las prisas traicionan a Marq en el ‘Exprés’ de La ruleta de la suerte

Relato club swinger.

La mujer que denunció una violación en un club 'swinger': "Empecé a gritar y me retenía en la cama sin que pudiera moverme"

Pan de frutos para Navidad

Receta sencilla de Joseba Arguiñano: pan casero de frutos para Navidad

Publicidad