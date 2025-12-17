Antía recibe el apoyo del alcalde de Vigo antes de la final de La Voz: “Eres la mejor”

La final de La Voz 2025 ya está generando emociones dentro y fuera del programa, y una de las protagonistas es Antía, la finalista del equipo de Pablo López. La joven artista ha compartido en sus redes un mensaje muy especial: un vídeo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que no ha dudado en enviarle todo su apoyo de cara a la gran gala de este viernes.

En su mensaje, el alcalde destaca el orgullo que siente la ciudad por el talento de Antía: “Una chica extraordinaria, cantante, viguesa, llega a la final del concurso La Voz en Antena 3”.

Además, ha querido trasladarle el cariño de toda la ciudad: “Le quiero dar todo el ánimo del mundo, todo el apoyo de Vigo. Canta maravillosamente bien, por eso está en la final”.

El mensaje concluye con unas palabras que han emocionado a los seguidores de la artista: “Antía, mucho ánimo, eres la mejor. Vamos a darte todo el apoyo para que ganes, te lo mereces”.

Un gesto que demuestra el impacto de su trayectoria en La Voz y el orgullo que la finalista despierta en su tierra.