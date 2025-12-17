Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, un romance que parece que se consolida: las fotos de su cita en Madrid

Aunque en más de una ocasión Blanca Romero ha dicho públicamente estar cerrada al amor, las últimas informaciones sobre ella no dicen lo mismo. Era la revista Lecturas la que hace una semana decía que habían pillado a la actriz de cena con Quique Sánchez Flores y ahora en Diez Minutos publicaban en exclusiva las imágenes de este encuentro.

Blanca estuvo ese día pasándolo con sus hijos con motivo del cumpleaños de la mayor, Lucía, pero luego por la noche quedó con el hijo de Carmen Flores que, según cuenta la revista antes citada, el entrenador pasó a recogerla a su casa a eso de las 20:30h para poner rumbo a un restaurante de la capital.

Tras eso, la nueva pareja se dirigió a la coctelería Harrison, también en el centro de Madrid, donde estuvieron tomando algo hasta que se dirigieron a un local de flamenco ubicado en Lavapiés. De allí salieron como a las 4:30 horas de la noche.

En las imágenes se puede ver a Blanca Romero y Quique Sánchez Flores muy cómplices, agarrados y sin parar de reír dejando clara la conexión que hay entre ellos.

De momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto de esta nueva relación y de hecho, cuando le preguntaban a la actriz decidía no responder dejando en el aire su futuro como pareja.

Blanca Romero haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Además, hace unis días la actriz decía que se volvía a Asturias por una temporada: "Me voy para Asturias ya a pasar la Navidad, dejo Madrid que me trató increíble de bien y me voy con mucha pena. Voy a echar de menos Madrid, vuelvo al monte".