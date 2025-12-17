Encuentran al famoso tiktoker Tucker Genal ahorcado en su domicilio de Los Ángeles

El creador de contenido e influencer de TikTok, Tucker Genal, ha muerto a los 31 años. El cuerpo del joven fue localizado ahorcado en su vivienda de Los Ángeles, California, días después de que publicara unas imágenes resumiendo sus últimos meses de vida. La noticia fue anunciada mediante sus hermanos, Connor y Carson, a través de un comunicado en la cuenta de Instagram de los hermanos en la que pueden verse varias fotos de los hermanos juntos y un emotivo mensaje:

"Ni siquiera sé por dónde empezar. Fuiste mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor". También recordaron la profunda admiración que sentían por él: "Me he pasado toda mi vida admirándote y tratando de seguir tus pasos porque siempre fuiste mi héroe. Sé que una cosa es segura y es que seguiré pasando el resto de mi vida haciéndolo hasta que nos volvamos a encontrar".

Las fotografías que acompañan el comunicado recorre diferentes etapas de la vida de los hermanos, desde su infancia hasta los últimos momentos que compartieron juntos, dando a entender que tenían una estrecha relación. En el pie de foto, se despiden de Tucker Genal con un: "Te amamos y te extrañaremos eternamente, Tucker", concluían.

Uno de sus amigos más cercanos, Sean Schutt, que aparecía con regularidad en sus vídeos, destacó el apoyo que recibió por parte de Tucker en un momento delicado de su vida: "En cuanto me mudé a Los Ángeles y viví con ellos, me dieron una perspectiva completamente nueva de la vida", aseguró. Y añadía: "Eres la persona más amable y desinteresada que he conocido. Siempre priorizaste a los demás y siempre supiste cuidar cuando nadie más lo hacía. No sé dónde estaría sin ti".

Tucker Genal, popular por su contenido cercano, desenfadado y humorístico, sumaba más de 2,5 millones de seguidores en TikTok y unos 340.000 en Instagram. Su última publicación, compartida apenas unos días antes de su muerte, tenía un tono mucho más nostálgico en la que publicaba una imagen suya en cada mes de este último año, culminando con una imagen en blanco y negro, algo que muchos han interpretado como una despedida.

El instituto forense del condado de Los Ángeles ha certificado su muerte por suicidio y la familia pide respeto en un momento increíblemente difícil para ellos mientras "lloran y comienzan a navegar la vida sin él".

