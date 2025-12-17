Antena3
Alta tensión en el mayor desalojo okupa de España y críticas a Xavier García Albiol: "No tiene vergüenza ese tío"

Este desalojo de un edificio okupado es el de mayores dimensiones al que se han enfrentado hasta la fecha las autoridades. Las movilizaciones y protestas comenzaban un día antes y un grupo de okupas se negaba a abandonar el lugar.

Desalojo Badalona

Andrés Pantoja
Publicado:

El caso del antiguo instituto público okupado por unas 400 personas ya fue noticia no hace tanto tiempo por la situación en la que viven allí quienes habitan el lugar, y la inseguridad y otros problemas que denuncian los vecinos del barrio. Pero sobre todo por la agresión a un equipo de Espejo Público.

Las concentraciones por este multitudinario desahucio comenzaron el martes, también los primeros empujones por parte de los Mossos d'Esquadra. Entre los manifestantes estaba presente el actor y activista Willy Toledo. La mañana del miércoles continuaban las protestas por que las personas que tienen allí su techo queden en la calle.

Un problema que no se soluciona

José María es un vecino indignado de Badalona que ha acudido a manifestarse contrario al desalojo sin unas medidas adicionales. Considera fuera de lugar una situación que, denuncia, "ya se conocía desde hace años". Cargaba contra Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, al que atribuye las competencias de activar la actuación de los servicios sociales para los cientos de personas que se quedan en la calle. Por el momento serían unos 170 casos los que están en conocimiento de los trabajadores sociales: "Tenían que haber previsto darles acogida a esta gente. Ahora a ver qué hacen...", lamentaba.

"Estoy indignado con el alcalde sobre todo, porque es un tío que solo sabe ponerse medallas, y salir a la tele y decir que él ha hecho esto. No tiene vergüenza ese tío", expresaba visiblemente alterado José María.

"No hay plan 'A' ni plan 'B'"

El periodista Miguel Ángel Silva volvía al escenario del que tuvo que huir a la carrera amenazado y que al cámara que le acompañaba le costó perder su equipo de trabajo, que recuperó completamente roto poco después gracias a la intervención policial.

Allí una de las personas que han desalojado voluntariamente a las 7:00 horas de la mañana contaba lo que había vivido: "La Policía ha hecho su trabajo, ha venido a echarnos, pero el Ayuntamiento no tiene plan b".

El hombre, originario de Senegal, prefería no dar más datos de su nombre pero sí afirmaba que cuando llegó a España nunca pensó en recurrir a la ocupación para alojarse. También denunciaba sufrir racismo: "La gente no viene aquí a sufrir", sentenciaba.

