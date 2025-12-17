Antena3
Para 4-6 personas

Receta sencilla de Joseba Arguiñano: pan casero de frutos para Navidad

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta sencilla de pan casero de frutos especialmente para Navidad. Todo un chute de energía con esta cantidad de frutos que lleva.

Pan de frutos para Navidad

Es importante hacer fermentaciones largas ya que de esta manera el pan sienta mejor.

Ingredientes, para 4-6 personas

Para la preparación del pan:

  • 26 g de sal
  • 700 ml de agua
  • 1 k de harina de fuerza +25 g para estirar
  • 10 g de levadura prensada
  • La mezcla de frutos secos
Ingredientes para el pan
Ingredientes para el pan | antena3.com

Para la mezcla de frutos secos:

  • 50 g de nueces troceadas
  • 50 g de dátiles
  • 50 g de cacahuetes
  • 50 g de avellanas enteras
  • 50 g de pistachos enteros
  • 50 g de albaricoques secos troceados
  • 50 g de piel de naranja confitada troceada
  • 50 g de higos secos troceados
  • 50 g de cerezas confitadas cortadas por la mitad
  • 50 g de ciruelas pasas troceadas
  • 50 g de almendra en grano
  • 50 g de semillas de amapola
Ingredientes para la mezcla de frutos secos
Ingredientes para la mezcla de frutos secos | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol. Agrega la sal, la levadura desmenuzada y el agua. Mezcla bien hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente durante 30 minutos (autolisis).

Tapa el bol con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente
Tapa el bol con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente | antena3.com

Pasa la mezcla a la encimera, amásala un poco, añade poco a poco todos los frutos y sigue amasando hasta que esté todo bien integrado, introduce la masa en un bol y deja reposar en el frigorífico de un día para otro.

Pasa la masa a la encimera y espolvorea un poco de harina. Aplana la masa poco a poco dándole golpes con la palma de la mano, hasta formar una torta.

Pasa la mezcla a la encimera, amásala un poco, añade poco a poco todos los frutos
Pasa la mezcla a la encimera, amásala un poco, añade poco a poco todos los frutos | antena3.com

Forra una bandeja de horno con papel de hornear y coloca sobre ella la torta de pan, tápala con un paño y deja reposar unas 2 horas.

Precalienta el horno a 230º.

Espolvorea harina por encima de la torta, haz unos cortes con un cuchillo de sierra unos en horizontal y otros en vertical formando cuadraditos. Introdúcela en el horno y mantén la temperatura de 230º durante 10 minutos. Baja a 200º y sigue horneando otros 30-35 minutos

Deja enfriar sobre una rejilla.

