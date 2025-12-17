Receta sencilla de Joseba Arguiñano: pan casero de frutos para Navidad

Es importante hacer fermentaciones largas ya que de esta manera el pan sienta mejor.

Ingredientes, para 4-6 personas

Para la preparación del pan:

26 g de sal

700 ml de agua

1 k de harina de fuerza +25 g para estirar

10 g de levadura prensada

La mezcla de frutos secos

Para la mezcla de frutos secos:

50 g de nueces troceadas

50 g de dátiles

50 g de cacahuetes

50 g de avellanas enteras

50 g de pistachos enteros

50 g de albaricoques secos troceados

50 g de piel de naranja confitada troceada

50 g de higos secos troceados

50 g de cerezas confitadas cortadas por la mitad

50 g de ciruelas pasas troceadas

50 g de almendra en grano

50 g de semillas de amapola

Elaboración

Pon la harina en un bol. Agrega la sal, la levadura desmenuzada y el agua. Mezcla bien hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja que repose a temperatura ambiente durante 30 minutos (autolisis).

Pasa la mezcla a la encimera, amásala un poco, añade poco a poco todos los frutos y sigue amasando hasta que esté todo bien integrado, introduce la masa en un bol y deja reposar en el frigorífico de un día para otro.

Pasa la masa a la encimera y espolvorea un poco de harina. Aplana la masa poco a poco dándole golpes con la palma de la mano, hasta formar una torta.

Forra una bandeja de horno con papel de hornear y coloca sobre ella la torta de pan, tápala con un paño y deja reposar unas 2 horas.

Precalienta el horno a 230º.

Espolvorea harina por encima de la torta, haz unos cortes con un cuchillo de sierra unos en horizontal y otros en vertical formando cuadraditos. Introdúcela en el horno y mantén la temperatura de 230º durante 10 minutos. Baja a 200º y sigue horneando otros 30-35 minutos

Deja enfriar sobre una rejilla.