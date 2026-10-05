Susana Díaz, "socialista hasta la médula", confía en el PSOE ante las elecciones generales: "Al final se viene arriba, más allá de quién haya al frente"

Las elecciones generales serán finalmente el próximo 29 de noviembre. Un anuncio que el Partido Popular ha recibido con los brazos abiertos bajo un "por fin".

La militante del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reaccionaba al vídeo publicado por la oposición en redes sociales celebrando el adelanto electoral. "Me parece que Feijóo tiene un problema porque no ha comunicado cuál es su proyecto de país y este vídeo es más de lo mismo".

A Díaz el vídeo no le transmite nada y, según sus palabras, "no es porque sea socialista hasta la médula, que lo soy". Lo ve "insípido", algo que también atribuye al líder popular.

"El PSOE no va a tener un momento como este"

Al hilo de esta reacción, Susanna Griso le preguntaba si confiaba en el adelanto electoral. La socialista asentía y apuntaba que "no va a tener un momento como este el PSOE en los próximos meses hasta verano, era el mejor momento". Para ella, era "la oportunidad" y cree que es beneficioso para los alcaldes: "Es bueno para que separemos el debate nacional del territorial".

La expresidenta de Andalucía asegura que ella hubiese convocado las elecciones generales desde hace tiempo. Sus motivos son que no había una mayoría parlamentaria que sustentara las políticas del Gobierno, algo que cree "que se ha visto en los decretos de vivienda".

En este contexto, el periodista Vicente Vallés le lanzaba una pregunta a la socialista: "¿Cómo ves al partido?", dado que él consideraba que "Pedro Sánchez trataba de salvar sus muebles para seguir al frente del PSOE". Una teoría que Susana Díaz confirma no descartar.

"Hay que salir a ganar"

Respecto a su visión del partido, enumera los motivos por los que considera que es "una legislatura difícil la actual": la amnistía, la entrada en prisión de algún secretario de organización, que "ha convulsionado el partido", y la corrupción. Sin embargo, cree que "el PSOE es una máquina en las elecciones y al final se viene arriba".

"El mejor momento del partido no lo es, pero cuando llega una campaña electoral la gente se tira a la calle y, más allá de quién haya al frente, el vínculo es con el partido", dice convencida, sin querer contemplar el hecho de no gobernar. "Hay que salir a ganar", remarca.

Díaz plantea la vivienda como un aspecto que puede "ensanchar la base electoral" con la propuesta de soluciones.

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