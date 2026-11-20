Pablo López ha sido el siguiente en lanzar un reto en las Batallas Cruzadas y ha elegido a Karim para enfrentarse a Rubén, del equipo de Mika. Dos artistas con estilos muy personales que han protagonizado un duelo lleno de sensibilidad.

Karim demuestra su personalidad con 'Aïcha'

Karim ha apostado por ‘Aïcha’, una canción con la que ha vuelto a demostrar su particular manera de interpretar y conectar con la música.

Pablo López ha quedado impresionado con su talent, al que ha definido como “de otro planeta”, destacando todo lo que ha conseguido transmitir sobre el escenario.

Rubén se entrega con 'Cuando los ojos abría'

Rubén ha interpretado ‘Cuando los ojos abría’, una actuación con la que ha mostrado su lado más íntimo y ha conseguido conectar con el público.

“Son dos versiones de la intimidad totalmente distintas”, ha señalado Mika tras escuchar las dos interpretaciones, reconociendo lo especial que ha sido el enfrentamiento.

Finalmente, el público ha sorprendido con su decisión y ha elegido a Rubén como ganador de la Batalla Cruzada, asegurándole una plaza en los Directos de La Voz y desatando la alegría de Mika.