La resaca del cara a cara ha dejado una mesa de análisis en 'Espejo Público' en la que las escenas y los ataques que se produjeron durante el debate siguen estando en el foco. Entre nuestros colaboradores parece haber un amplio consenso en que el ganador del encuentro fue el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A esta valoración se ha sumado el histórico socialista extremeño Paco Castañares, que ha conectado con el programa para ofrecer su análisis del enfrentamiento entre ambos líderes. Su opinión ha ido en la misma línea que la expresada previamente por los tertulianos.

"Se vio que el relato sobrevive cuando no tienes a nadie enfrente"

Castañares ha asegurado que, cuando Pedro Sánchez se siente "incómodo", su actitud es "violenta". Asimismo, ha considerado que la actitud del presidente al comienzo del debate "parecía que era un ensayo para no parecer un tipo chulo, arrogante y soberbio". Sin embargo, ha señalado que, con el paso de los minutos, esa imagen cambió: "Al final se vio que el relato sobrevive cuando no tienes a nadie enfrente".

Con estas palabras, el exdirigente socialista hacía referencia a lo que considera una posición favorable de Sánchez en sus habituales apariciones televisivas. En este sentido, ha calificado a los medios a los que acude con frecuencia como "el séptimo de caballería que le entrevista cuatro veces por semana con auténticos masajes y un séquito desincronizado por las tertulias".

Frente a este escenario, Castañares ha puesto en valor el papel de periodistas como Susanna Griso y el de un "candidato de verdad", en referencia a Feijóo. A su juicio, ante este tipo de interlocutores, el presidente del Gobierno "pierde con claridad".

"La pregunta más eficaz del cara a cara"

El histórico socialista ha atribuido esta derrota a que, durante el cara a cara, Sánchez no contaba con el respaldo del reglamento ni con la presidencia de la Cámara, no podía recurrir al habitual 'y tú más' y tampoco respondía directamente a las preguntas que le planteaba su adversario.

En este sentido, ha recordado uno de los momentos del debate en el que Feijóo preguntó al presidente quién había financiado sus primarias. Una cuestión ante la que, según ha destacado, Sánchez guardó silencio.

"Todos sabemos la respuesta, que Sánchez no puede dar ni puede aceptar", ha comentado Castañares. Para el exdirigente socialista, esta fue "la pregunta más eficaz" del debate. Ha destacado especialmente la pausa que hizo Feijóo después de formularla, a diferencia de otras cuestiones que, según su valoración, el líder popular introdujo en el debate sin detenerse a esperar una respuesta.

Pese a ese silencio, Castañares ha considerado que Sánchez sí ofreció una respuesta, aunque no verbal. En sus palabras, fue una respuesta "clamorosa, total y eficaz".

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