Zeynep se recupera en el hospital de las heridas que ha sufrido tras ser apuñalada. A su lado está Serhat, que no se ha separado de ella y tampoco tiene intención de hacerlo. Aunque la joven le dice que no hace falta que siga allí, él tiene muy clara su respuesta: “No puedo dejar a mi mujer aquí sola”.

Las sospechas del empresario recaen sobre Tibet, al que busca para pedirle explicaciones. “Querías ver a Zeynep muerta, ¿no? ¿Es lo que Berrak quería?”, le reprocha, convencido de que el ataque podría estar relacionado con ello. Sin embargo, el supuesto padre de Kader no tiene nada que ver con lo ocurrido.

Mientras tanto, Azra intenta que Ebru se aleje de Cihan. Sabe de lo que es capaz y teme que termine sufriendo por su culpa. “Aléjate de él. Es mala persona”, le advierte, aunque no está claro si Ebru está dispuesta a hacerle caso.

Y, por si fuera poco, un disparo sorprende a todos. ¿Hay alguien herido? ¿Ha muerto alguno de los protagonistas?

Este domingo, a las 22:00 horas, nuevo capítulo de El secreto en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.