El director de El Mundo Joaquín Manso habla con Espejo Público el mismo día en el que su diario publica una entrevista con el líder independentista Carles Puigdemont en la que asegura que aprovechó "la ambición desmedida de Sánchez para derrotar a España".

Asegura Manso que el mérito de publicar esa entrevista es de todo el equipo del periódico, concretamente de Esteban Urreiztieta; subdirector y jefe de investigación de 'El Mundo'. La persona, dice, que "ha escrito la primera página de la historia de un episodio decisivo de la historia de España".

"No había voluntad de concordia, sino una voluntad desmedida de poder"

A Joaquín Manso le llama la atención la claridad con la que "el protagonista directo de la amnistía", Puigdemont, reconoce que no había voluntad de concordia con esa ley, "sino una voluntad desmedida de poder". "La credibilidad se la da quien ha negociado con él y lo ha convertido en artífice de la legislatura; de su principio y de su final".

Explica Manso que cuando Puigdemont habla de una derrota de España a lo que se refiere es al sojuzgamiento del Tribunal Supremo y al posicionamiento del Tribunal Constitucional al pie del Gobierno de España. "A la quiebra de la igualdad ante la ley y a la división de todos los españoles en torno al proyecto común y compartido que es la idea de España".

"Esta es la derrota de España a la que se refiere Carlos Puigdemont y es muy difícil desmentirlo porque en concreto en estos puntos tiene razón", añade.

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