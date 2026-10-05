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Alberto Núñez Feijóo, tras la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre: "No consisten en que el PP le gane al PSOE, sino en que España le gane a Sánchez"

Sigue en directo la comparecencia del líder del Partido Popular.

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Anna Martín | Luis Alcantud
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Habrá elecciones generales el próximo 29 de noviembre. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La convocatoria llega tras el rechazo de los dos decretos de vivienda en el Congreso. "Ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis", ha señalado.

"Por fin España dirá lo que piensa, hablará la mayoría y decidirán los españoles, no unos pocos, sino todos", ha empezado su comparecencia. "Por fin votaremos y España podrá decidir el país que quiere ser. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos", ha continuado.

Para el líder del Partido Popular no son "unas elecciones más". Para él, "la disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos". "Se trata de escoger entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país".

Según ha dicho, las próximas elecciones generales "no consisten en que el Partido Popular le gane al PSOE, es que España le gane a Sánchez y a todo lo que representa". Para él, la elección es que la "democracia y la nación venzan a quien más daño les ha causado". Se trata, ha añadido, de elegir entre la "corrupción y la decencia", la "decadencia y la prosperidad" y entre un Gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que mira por su futuro. Feijóo se ha dirigido directamente a los españoles para preguntarles si están dispuestos al cambio.

Cabe recordar el señalamiento directo que durante su comparecencia ha hecho el presidente del Gobierno a la oposición, a la que ha acusado de ser "la peor de nuestra historia democrática, que no ha tenido sentido de Estado".

Feijóo ya había pedido a Sánchez un adelanto electoral. El líder del PP afirmó que el presidente del Gobierno no debería "amagar más" y que "España tiene derecho a decidir ya".

Sigue en directo la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo.

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