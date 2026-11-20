Minuto a minuto
La Voz 2026, en directo: ¡últimas plazas para los Directos en unas Batallas Cruzadas decisivas!
La Voz afronta su última noche de Batallas con los equipos de Lola Índigo, Mika, Pablo López y Melendi dispuestos a luchar por las últimas plazas para los Directos. ¡El público tendrá la última palabra!
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La Voz 2026 entra en su recta decisiva con la llegada de las Batallas Cruzadas, la última fase antes de los esperados Directos. Después de unas emocionantes Batallas de ganadores, los coaches vuelven a enfrentarse en una noche en la que cada decisión puede cambiar el destino de los talents.
Esta vez, la competición da un giro: los coaches retarán a sus rivales eligiendo a uno de sus artistas, que tendrá que enfrentarse a la voz seleccionada por el equipo contrario. Dos actuaciones, dos equipos y una única plaza en juego. ¡Y será el público quien decida qué talent merece continuar en el concurso!
Con algunas voces ya clasificadas para los Directos, la tensión es máxima y nadie quiere quedarse a las puertas de la siguiente fase. ¡Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que ocurre antes y durante las Batallas Cruzadas de La Voz!
¡Así funcionan las Batallas Cruzadas de La Voz!
¡Las reglas vuelven a cambiar! En las Batallas Cruzadas, un coach reta a otro eligiendo a uno de sus talents, mientras que el rival selecciona a la voz de su equipo que considera más adecuada para enfrentarse a él.
Cada talent interpretará su propia canción sobre el escenario y, esta vez, será el público quien decida al ganador. ¡Los coaches ya no tendrán la última palabra y las últimas plazas para los Directos estarán en manos de los espectadores!
¡Esta noche, las últimas Batallas de La Voz 2026!
¡Ha llegado el momento de la verdad! La Voz afronta esta noche en Antena 3 las esperadas Batallas Cruzadas, la última fase antes de los Directos. Después de semanas llenas de emociones, los talents tendrán que demostrar una vez más que merecen seguir luchando por la victoria.
Los equipos de Lola Índigo, Mika, Pablo López y Melendi se preparan para una gala decisiva en la que solo las mejores voces conseguirán continuar. ¡La emoción está asegurada!
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