La Voz 2026 entra en su recta decisiva con la llegada de las Batallas Cruzadas, la última fase antes de los esperados Directos. Después de unas emocionantes Batallas de ganadores, los coaches vuelven a enfrentarse en una noche en la que cada decisión puede cambiar el destino de los talents.

Esta vez, la competición da un giro: los coaches retarán a sus rivales eligiendo a uno de sus artistas, que tendrá que enfrentarse a la voz seleccionada por el equipo contrario. Dos actuaciones, dos equipos y una única plaza en juego. ¡Y será el público quien decida qué talent merece continuar en el concurso!

Con algunas voces ya clasificadas para los Directos, la tensión es máxima y nadie quiere quedarse a las puertas de la siguiente fase. ¡Sigue aquí el minuto a minuto de todo lo que ocurre antes y durante las Batallas Cruzadas de La Voz!