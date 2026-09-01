Susana Díaz, contra el señalamiento de Pedro Sánchez a Felipe VI: "Me pareció desafortunado"

Han pasado 19 años desde que Casa Real viajó a Ceuta por última vez. Fue en 2007, durante la monarquía de Juan Carlos y Sofía, quienes fueron recibidos entre aplausos y vítores. Hoy, ni Felipe VI ni Letizia han viajado aún a la ciudad autónoma, pero parece haber una sensación popular de que no es por voluntad propia.

Tanto Susana Díaz como Carmen Morodo, ambas abiertamente contrarias en cuanto a ideología política, coinciden en que la visita del rey a Ceuta es indispensable para retornar poco a poco la normalidad. Ambas han referenciado la entrevista del presidente en la Cadena Ser, en la que hablaba de Felipe VI, según Morodo, "con cierta inquina". "Durante todo el tiempo tuvo un tono muy apagado hasta el momento en que se reivindicó contra la figura de Felipe VI, estableciendo una comparación que no venía a cuento", aseguraba la periodista.

Además, Morodo añade que "la figura de Felipe VI no tiene nada que hacer en tanto que no le deje el Palacio de la Moncloa. Si no ha ido antes, es por decisión de Pedro Sánchez".

"El PSOE está al lado de la Constitución"

Susana Díaz, por su parte, ha admitido que le parecieron "desafortunadas" las palabras tanto de Óscar Puente como las del presidente del Gobierno con respecto a la jefatura del Estado. "Es verdad que el PSOE siempre ha tenido un alma republicana importante, pero nuestro compromiso es con la Constitución (...) El PSOE no estaba al lado de la monarquía, el PSOE está al lado de la Constitución y la Constitución recoge que somos una monarquía parlamentaria", mantiene la senadora.

Para terminar con su discurso, Díaz ha señalado estar en desacuerdo con Pedro Sánchez y sus comentarios hacia el rey durante la entrevista en la cadena de radio. "A mí me pareció desafortunado y creo que el rey debería ir a Ceuta", reclama, y añade "dos motivos" por lo que esto debería pasar:

"Va a ser un alivio y va a dar tranquilidad a la sociedad de Ceuta; y después, manda un mensaje, como un actor principal, a los agentes internacionales. Yo creo que eso, cuanto antes se produzca, mejor para la población, para la convivencia y para que todos los agentes vean que tienen que velar para que en el futuro esto no se produzca".

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