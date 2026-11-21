Mika ha lanzado su último reto de las Batallas Cruzadas contra Melendi. Izán y Enrique han sido los elegidos para defender a sus respectivos equipos, protagonizando un enfrentamiento entre dos estilos musicales muy diferentes.

[[h2:Izán muestra su lado más íntimo con ‘Love in the Dark’]]

Izán ha elegido ‘Love in the Dark’, de Adele, para demostrar todo su potencial sobre el escenario de La Voz.

Mika ha querido dedicarle unas palabras muy especiales sobre su futuro en la música: “Eres un niño que busca su futuro”, ha asegurado el coach, reconociendo que sus sueños son todavía más grandes que su realidad.

Enrique despliega su sensibilidad lírica con 'O mio babbino caro'

Enrique ha apostado por ‘O mio babbino caro’, de Giacomo Puccini, una interpretación con la que ha vuelto a demostrar su enorme capacidad vocal.

Melendi ha destacado lo bonito que resulta ver cómo sus talents van encontrando su propia identidad musical: “Enrique, eres muy especial, con una gran sensibilidad”, le ha asegurado.

Finalmente, el público ha elegido a Enrique como ganador de la Batalla Cruzada, consiguiendo así una plaza en los Directos de La Voz y dando la victoria al equipo de Melendi.