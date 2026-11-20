En los próximos capítulos
¡Los celos traicionan a Boran! Termina en el calabozo y solo Ecmel puede salvarlo
Los celos de Boran por Alya pueden salirle muy caros. Después de aparecer ante todo el pueblo y descubrir que sigue vivo, Demir no piensa dejar escapar la oportunidad de denunciarlo por la muerte de su tío Süleyman. ¿Conseguirá librarse de la cárcel?
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Boran no puede soportar que Alya esté enamorada de Cihan y, al verlos bailando juntos en la plaza del pueblo, pierde los nervios. Aparece delante de todos y le recuerda a gritos que sigue siendo su esposa, sin importarle que hasta ese momento muchos lo creían muerto.
Y ese arrebato de celos tiene consecuencias. Demir lo reconoce y no duda en decírselo a los gendarmes. “Es Boran Albora y mató a mi tío Süleyman”, asegura. Los agentes le piden la identificación y se lo llevan al calabozo. Boran no tarda en echarle la culpa a Cihan y se enfrenta a él. “Me has provocado para que me delatara”, le reprocha.
Ecmel también aprovecha la detención de su hijo para acercarse a él. “Esto no ha hecho más que empezar. Yo soy el único que te puede salvar”, le dice. Y no se queda solo en palabras: su testigo, Nadim Baybars, quiere prestar una nueva declaración que podría cambiar su situación. ¿Qué está dispuesto a contar Nadim? ¿Y qué pretende conseguir Ecmel ayudando a Boran?
El lunes y el martes, a las 23:00 horas, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Y ya disponible en atresplayer.
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