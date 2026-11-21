Pablo López ha retado a Lola Índigo en su penúltimo enfrentamiento de las Batallas Cruzadas. Paz y Estrella Marina han sido las elegidas para defender a sus respectivos equipos, protagonizando un duelo lleno de sensibilidad.

Paz se entrega con 'Fuentes de Ortiz'

Paz ha elegido ‘Fuentes de Ortiz’ para demostrar todo su potencial en una de las actuaciones más importantes de su paso por La Voz.

Pablo López ha querido destacar todo lo que todavía puede conseguir en la música: “Tu corazón es gigante y tus posibilidades son muchas”, le ha asegurado a su talent.

Estrella cautiva con 'Mio Cristo piange diamanti'

Estrella Marina ha vuelto a apostar por ‘Mio Cristo piange diamanti’, una canción con la que ya consiguió emocionar a Lola Índigo durante las Audiciones a ciegas.

“Estrella, lo que has hecho hoy no tiene que ver con lo que has hecho en las Audiciones”, ha reconocido Lola, orgullosa de todo lo que ha crecido su talent.

Finalmente, el público ha elegido a Estrella Marina como ganadora de la Batalla Cruzada, consiguiendo así su pase a los Directos de La Voz.