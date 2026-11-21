La Voz ha vivido una noche decisiva con las últimas plazas para los Directos en juego. Las Batallas Cruzadas han puesto el broche final a una fase llena de emoción, grandes actuaciones y despedidas, en la que el público ha tenido la última palabra para decidir qué voces continúan en la competición.

La gala también nos ha regalado un momento musical muy especial con Lola Índigo y Pablo López interpretando juntos ‘Casi siempre’ por primera vez en televisión, una canción que forma parte del nuevo disco del malagueño, El cuatro.

Pero la competición no ha dado tregua. Los coaches se han retado entre ellos con sus mejores artistas y solo ocho de los dieciséis talents que se enfrentaban han conseguido superar las Batallas Cruzadas. Una noche en la que Melendi y Lola Índigo han salido reforzados con tres victorias cada uno, mientras que Pablo López y Mika solo han conseguido una.

Melendi consigue tres victorias y llega con cinco voces

Melendi ha sido el primero en lanzar un reto en las Batallas Cruzadas y ha elegido a Pablo López como rival. El asturiano ha apostado por Omar, que ha interpretado ‘Dancing on My Own’, pero el público ha preferido a Lucía Baizán, del equipo del malagueño.

Sin embargo, Melendi ha conseguido darle la vuelta a la noche con tres victorias consecutivas. Marta Salas ha conquistado al público con ‘Sexo, violencia y llantas’, imponiéndose a Charlotte en una de las Batallas más potentes de la gala.

Ana Muñoz también ha conseguido su pase a los Directos tras emocionar con ‘Al alba’ frente a Nicolás. Por su parte, Enrique ha vuelto a demostrar el potencial de su voz lírica con ‘O mio babbino caro’, ganando su enfrentamiento con Izán.

Lola Índigo arrasa en las Batallas Cruzadas y consigue cinco plazas

Lola Índigo ha vivido una noche llena de emociones y grandes victorias. La coach granadina ha conseguido tres nuevos pases a los Directos, demostrando la fuerza de su equipo en esta fase.

Borja ha sido el primero en darle una alegría tras revolucionar el escenario con ‘Oops!... I Did It Again’, de Britney Spears. Su actuación ha conquistado al público frente a Marcos, del equipo de Mika.

Estrella Marina también ha conseguido imponerse a Paz después de interpretar ‘Mio Cristo piange diamanti’. Una actuación que ha dejado impresionada a Lola, que ha destacado la enorme evolución de su talent desde las Audiciones a ciegas.

El broche final ha llegado con Kika Cardoso y Carla, dos de las voces más potentes de la edición. Kika ha interpretado ‘I Put a Spell on You’ y ha conseguido ganar la última Batalla Cruzada de La Voz.

Pablo López sufre tres derrotas y solo consigue una nueva voz

Las Batallas Cruzadas no han sido nada fáciles para Pablo López. El malagueño ha tenido que despedirse de tres de sus artistas y solo Lucía Baizán ha conseguido ganar su enfrentamiento.

La talent ha inaugurado la noche frente a Omar, que también había formado parte del equipo de Pablo durante las Audiciones a ciegas. Los dos han emocionado con sus actuaciones y el malagueño ha reconocido que, independientemente del resultado, “ha ganado la música”.

Sin embargo, el resto de los enfrentamientos no han terminado como esperaba. Kerim ha perdido frente a Rubén, Paz no ha conseguido superar a Estrella Marina y Carla se ha quedado a las puertas de los Directos tras su duelo con Kika Cardoso.

A pesar de las despedidas, Pablo López continúa en la competición con tres grandes voces con las que luchará por la victoria.

Mika se queda con tres talents tras una noche de grandes emociones

Mika también ha vivido una noche complicada en las Batallas Cruzadas. El coach internacional ha tenido que despedirse de tres de sus artistas, aunque Rubén le ha regalado una de las grandes alegrías de la gala.

El talent ha conseguido imponerse a Kerim, del equipo de Pablo López, después de interpretar ‘Cuando los ojos abría’. Una victoria que ha desatado la felicidad de Mika y que le ha permitido sumar una nueva voz para los Directos.

Sin embargo, Marcos no ha conseguido superar su enfrentamiento con Borja, mientras que Nicolás ha perdido frente a Ana Muñoz después de demostrar una enorme evolución durante su paso por el programa.

Izán también ha protagonizado una emotiva Batalla con Enrique, pero el público ha terminado apostando por la voz lírica del equipo de Melendi.

Con las Batallas Cruzadas terminadas, La Voz ya tiene a sus dieciséis artistas clasificados para los Directos. Melendi y Lola Índigo llegan con cinco voces cada uno, mientras que Pablo López y Mika tendrán que luchar por la victoria con tres talents.

Después de seis noches de Audiciones a ciegas, dos galas de Batallas, una Batalla de Ganadores y las Batallas Cruzadas, la competición entra en su recta final.

¡Los dieciséis talents están preparados para enfrentarse a los Directos de La Voz, donde seguirán luchando por convertirse en la mejor voz del país!