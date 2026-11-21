Kika Cardoso y Carla han protagonizado el último enfrentamiento de las Batallas Cruzadas de La Voz. Las dos han recibido una enorme ovación, pero el público ha elegido a Kika para continuar en los Directos.

Lola Índigo y Pablo López han reservado a dos de sus grandes voces para cerrar las Batallas Cruzadas. Kika Cardoso y Carla han protagonizado el último duelo de la noche, dejando dos actuaciones que han levantado los aplausos de todo el plató.

Kika Cardoso impone su fuerza con 'I Put a Spell on You'

Kika ha vuelto a demostrar su enorme potencia vocal interpretando ‘I Put a Spell on You’, una canción con la que ha conseguido conquistar al público.

Lola Índigo ha querido reconocer todo lo que significa tenerla en su equipo: “Te llamo jefa por el respeto que te tengo. Que estés aquí es un regalo para el programa”, le ha asegurado orgullosa de su talent.

Carla deslumbra con 'When We Were Young' de Adele

Carla ha apostado por ‘When We Were Young’, de Adele, una actuación con la que ha conseguido emocionar a Pablo López y demostrar todo el camino que ha recorrido en La Voz.

“Me has emocionado, iluminas con tu sonrisa y la gente se merece escucharte más”, le ha asegurado el malagueño, destacando su evolución durante el programa.

Finalmente, el público ha elegido a Kika Cardoso como ganadora de la última Batalla Cruzada, consiguiendo su pase a los Directos de La Voz y poniendo el broche final a esta fase de la competición.