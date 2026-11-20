Gabriel ha decidido vengarse de Damián de una forma especialmente dolorosa: llevándose a sus nietos. Su decisión supone un nuevo golpe para la familia y agrava el conflicto entre ambos.

En el capítulo 693 de Sueños de libertad, esta nueva maniobra de Gabriel sitúa a Damián ante una situación difícil. La tensión familiar aumenta mientras las consecuencias de esta venganza amenazan con cambiar la relación entre los protagonistas.