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SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel golpea donde más le duele a Damián en Sueños de libertad: le arrebata a sus nietos
El enfrentamiento entre Gabriel y Damián alcanza un momento decisivo en el capítulo 693 de Sueños de libertad. La venganza de Gabriel amenaza con romper los lazos familiares.
Gabriel ha decidido vengarse de Damián de una forma especialmente dolorosa: llevándose a sus nietos. Su decisión supone un nuevo golpe para la familia y agrava el conflicto entre ambos.
En el capítulo 693 de Sueños de libertad, esta nueva maniobra de Gabriel sitúa a Damián ante una situación difícil. La tensión familiar aumenta mientras las consecuencias de esta venganza amenazan con cambiar la relación entre los protagonistas.