Isabel Sartorius, conocida por su relación sentimental con el entonces príncipe Felipe, ha vuelto a la actualidad tras conocerse que vive en una residencia. Sus declaraciones han despertado interés por cómo se encuentra en esta etapa de su vida.

La propia Sartorius ha querido tranquilizar sobre su situación y ha asegurado que está bien atendida. "Estoy bien, me cuidan mucho", ha explicado, ofreciendo así una respuesta sobre su bienestar y la atención que recibe en el centro, según contaba la periodista Paloma García-Pelayo en Y ahora Sonsoles.