Mika y Lola Índigo han protagonizado el siguiente enfrentamiento de las Batallas Cruzadas de La Voz.

Marcos y Borja han defendido a sus respectivos equipos con dos actuaciones llenas de personalidad, demostrando dos maneras muy diferentes de vivir la música.

Marcos demuestra su evolución con 'Die on This Hill'

Marcos ha elegido ‘Die on This Hill’ para enfrentarse a una de las actuaciones más importantes de su paso por La Voz.

Mika ha querido destacar todo lo que ha crecido desde que comenzó el programa: “Marcos, cuando llegaste eras un niño y ahora estás empezando a ser ese hombre en el que te vas a convertir”, le ha asegurado emocionado.

Borja desata el espectáculo con 'Oops!... I Did It Again'

Borja ha apostado por ‘Oops!... I Did It Again’, de Britney Spears, una actuación con la que ha conseguido revolucionar el escenario y que los coaches han destacado como una de sus mejores interpretaciones.

“Has hecho show, nos has entretenido a todos, eres mi apuesta desde el primer día”, le ha confesado Lola Índigo, orgullosa de su talent. Mika también ha reconocido el nivel de ambos: “Gracias a los dos, eso es una Batalla”.

Finalmente, el público ha elegido a Borja como ganador del enfrentamiento, consiguiendo así su pase a los Directos de La Voz y dando la victoria al equipo de Lola Índigo.