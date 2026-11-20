Las Batallas Cruzadas de La Voz han comenzado con un duelo muy especial entre Melendi y Pablo López. El asturiano ha sido el primero en lanzar el reto y ha elegido a Omar para enfrentarse a Lucía Baizán, la talent del equipo del malagueño.

Omar inaugura las Batallas Cruzadas con 'Dancing on My Own'

Omar ha sido el encargado de abrir esta nueva fase interpretando ‘Dancing on My Own’, una actuación con la que ha demostrado toda su sensibilidad sobre el escenario.

Melendi ha querido agradecerle su valentía: “Le voy a dar las gracias a Omar por su generosidad y afrontar el reto de salir el primero”, ha asegurado el asturiano.

Lucía Baizán se entrega con 'Te espero aquí'

Lucía ha defendido al equipo de Pablo López con ‘Te espero aquí’, una interpretación con la que ha conseguido emocionar al público.

El enfrentamiento ha sido especialmente significativo para Pablo, ya que los dos talents formaron parte de su equipo durante las Audiciones a ciegas. “Ha ganado la música, pase lo que pase”, ha señalado el malagueño.

Finalmente, el público ha elegido a Lucía Baizán como ganadora de la primera Batalla Cruzada, consiguiendo así su pase a los Directos de La Voz.