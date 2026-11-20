Charlotte demuestra su dominio vocal con 'Million Years Ago'

Charlotte ha vuelto a interpretar ‘Million Years Ago’, de Adele, una canción con la que ya consiguió conquistar a los coaches durante las Audiciones a ciegas.

“Tienes un control... haces lo que quieres, eres un ejemplo de perseverancia y de lucha”, le ha asegurado Lola Índigo, orgullosa de todo lo que ha conseguido su talent. La coach ha reconocido que ha sido un auténtico batallón.

Marta Salas derrocha emoción con 'Sexo, violencia y llantas'

Marta Salas ha apostado por ‘Sexo, violencia y llantas’, de Rosalía, una canción con la que ha vuelto a demostrar toda su personalidad sobre el escenario.

Melendi no ha podido ocultar lo que siente por su talent: “Has traspasado”, le ha asegurado, confesándole que la lleva en su corazón. “La emoción que desprendes cuando cantas hace que todo dependa de ti”, ha añadido.

Finalmente, el público ha elegido a Marta Salas como ganadora de la Batalla Cruzada, consiguiendo así una plaza en los Directos de La Voz. ¡Vuelve a verlo en el vídeo de arriba!